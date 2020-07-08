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    Alanyaspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2020 - 09:55
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    Alanyaspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Üçüncülük iddiasını sürdüren Galatasaray, zorlu Alanya deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

    Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

    Maçın hakemi Mete Kalkavan ve mücadele beIN Sport'tan canlı yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Alanyaspor

    Marafona
    N'Sakala
    Caulker
    Tzavellas 
    Juanfran
    Ceyhun 
    Salih 
    Bakasetas
    Fernandes 
    Efecan 
    Cisse

    Galatasaray

    Okan
    Mariano 
    Donk 
    Marcao 
    Linnes 
    Seri 
    Taylan 
    Ömer
    Sekidika 
    Emre Akbaba
    Adem

    Alanyaspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri #1

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