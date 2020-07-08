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Alanyaspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 08.07.2020 - 09:55
Üçüncülük iddiasını sürdüren Galatasaray, zorlu Alanya deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.
Maçın hakemi Mete Kalkavan ve mücadele beIN Sport'tan canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Alanyaspor
Marafona
N'Sakala
Caulker
Tzavellas
Juanfran
Ceyhun
Salih
Bakasetas
Fernandes
Efecan
Cisse
Galatasaray
Okan
Mariano
Donk
Marcao
Linnes
Seri
Taylan
Ömer
Sekidika
Emre Akbaba
Adem