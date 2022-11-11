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    Alanyaspor ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı

    Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor, sahasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.
    • 11.11.2022 - 22:09
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    Alanyaspor ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı

    Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Alanyaspor'un ev sahipliğinde oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

    Belhanda doğrudan kırmızı kart gördü

    Adana Demirspor'da Younes Belhanda 44. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    Alanyaspor ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı #1

    İki takım 1'er puanın sahibi oldu

    Bu sonucun Alanyaspor 17, Adana Demirspor 24 puana yükseldi. Alanyaspor, Dünya Kupası için verilecek aranın ardından Konyaspor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

    Alanyaspor ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı #2

    Alanyaspor ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı #3

    Alanyaspor ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı #4


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