- Haberler
- Futbol Haberleri
- Alanyaspor ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
Alanyaspor ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor, sahasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.
- 11.11.2022 - 22:09
Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Alanyaspor'un ev sahipliğinde oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.
Belhanda doğrudan kırmızı kart gördü
Adana Demirspor'da Younes Belhanda 44. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
İki takım 1'er puanın sahibi oldu
Bu sonucun Alanyaspor 17, Adana Demirspor 24 puana yükseldi. Alanyaspor, Dünya Kupası için verilecek aranın ardından Konyaspor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.