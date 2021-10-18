Alanyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alanyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alanya ve Kayserispor ligin 9. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Maçı izlemek isteyenler, "Alanyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Ligin 9. sırasında olan Alanyaspor, geçen seneye oranla güç kaybetmesine rağmen üst sıralara tırmanmaya devam ediyor.

Süper Lig'in güçlü takımlarından birisi olan Alanyaspor, bir diğer güçlü takım olan Kayserispor ile karşılaşacak.

Kayserispor puan tablosunda kendisine 11. sırada yer bulurken, hedefi ise lidere daha yakın olmak.

İki takımın 3 puan mücadelesine şahit olacağımız karşılaşmayı izlemek isteyenler, maçın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.

Futbolseverler, "Alanyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Alanyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor - Kayserispor maçı 18 Ekim 2021 Pazartesi yani bugün oynanacak.

Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka Antalya'da, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.

ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Kayserispor maçı BeıN Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.