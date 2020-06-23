Alanyaspor Yöneticisi Ak: Başkanla temastan kaçındım

Geçtiğimiz gün oynanan ve 2-2'lik beraberlikle biten Alanyaspor-Trabzonspor maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili Akdeniz ekibinin genel müdürü Muhammed Ak, açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Akdeniz ekibi Alanyaspor'a konuk oldu.

2-2'lik beraberlikle sona eren karşılaşmanın bitiminde bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu arasında tartışma çıkmıştı.

Daha sonra sahaya inen Ağaoğlu, Akdeniz ekibi genel müdürü Muhammed Ak'ı kovalamıştı.

''TEMASTAN KAÇINMAK İÇİN AZAMİ GAYRETİ GÖSTERDİM''

Ak, Alanyaspor Kulübü'nün resmi internet sitesi üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yaparak, Başkan Ağaoğlu ile temastan kaçınmak için azami gayreti gösterdiğini dile getirdi.

Ak'ın açıklamaları şu şekilde:

''Trabzonsporlu yöneticilerin ve misafirlerin bulunduğu tribünde bir kişi, Alanyasporlu yöneticilerimize dönerek; 'Size küfrediyoruz. Arkanızı dönüp gidiyorsunuz' mealinde galiz ifadeler kullanınca, kendisini alkışlayarak 'Bravo' dedim. Sayın Başkan'a bırakın küfür etmeyi, kendisi ile göz göze bile gelmedik. Ancak sonrasında Sayın Başkan'ı bana doğru koşarken gördüm. Değerli bir kulüp başkanı ile bu şekilde bir fiziksel temastan kaçınmak için azami gayreti gösterdim."