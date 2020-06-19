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Alanyasporlu taraftarların final coşkusu
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek finale çıkan Aytemiz Alanyaspor'da taraftarlar, sevinç gösterilerinde bulundu.
- İHA
- 19.06.2020 - 05:57
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor’u 4-0 yenerek adını finale yazdırdı ve Trabzonspor’un rakibi oldu.
FİNAL SEVİNCİNİ YAŞADILAR
Karşılaşmanın ardından Alanyasporlu taraftarlar finale çıkmanın sevincini doyasıya kutladı.
OYUNCULARI VE TEKNİK HEYETİ KUTLADILAR
Takım otobüsün önünü kesen bir grup taraftar meşaleler yakarak, oyunculara ve teknik heyete sevgi gösterisinde bulundu.
Alanyasporlu taraftarların final coşkusu