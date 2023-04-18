Alanyaspor'un kazandığı penaltıya Galatasaraylılar itiraz etti Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor, Galatasaray karşısında penaltı kazandı. Bu karar sonrasında sarı-kırmızılı takım oyuncuları hakeme uzun süre itirazda bulundu.

Süper Lig'de 30. haftanın açılış maçında Alanyaspor, lider Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı takımın 1-0 öne geçmesinden saniyeler sonra Akdeniz ekibi penaltı kazandı.

Maçın 15. dakikasında savunma arkasına sarkan Yusuf Özdemir, ceza sahası içi sol çaprazında Boey'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Abdulkadir Bitigen beyaz noktayı gösterdi.

Galatasaray cephesi, yoğun itirazda bulundu

Galatasaraylı futbolcular, Sacha Boey'e faul yapıldığını savunarak penaltı kararına uzun süre itiraz etti ancak VAR'dan da aksi yönde bir bildirim gelmedi.

17. dakikada penaltı vuruşu için Efecan Karaca beyaz noktaya geldi ve topu ağlara gönderdi.

1. haftadan sonra Galatasaray aleyhine ilk kez penaltı verildi

1. haftadan sonra ilk kez aleyhine penaltı çalınan Galatasaray, bu sezon ilk kez penaltı vuruşundan topu ağlarına gönderdi. 1. haftadaki penaltı pozisyonunda Antalyasporlu Luiz Adriano, fırsatı değerlendirememişti.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)