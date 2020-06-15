Muslera'nın hastaneden ilk fotoğrafı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera'yı hastanede ziyaret etti.

Süper Lig'in 27. haftasında dün akşam Galatasaray, Rizespor'a konuk oldu ve karşılaşma Karadeniz ekibinin 2-0'lık mağlubiyetiyle sonuçlandı.

Ancak sarı-kırmızılılar için tek şanssızlık da bu değildi...

Aslan'da karşılaşmanın 14. dakikasında rakip futbolcu Skoda ile çarpışan Fernando Muslera, sakatlanarak hastane kaldırıldı. Kaval kemiğinde kırık olduğu tespit edilen Uruguaylı kalecinin, sezonu kapattığı açıklandı.

ALBAYRAK ZİYARETE GİTTİ

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yarın ameliyat olacağı açıklanan Muslera'yı kaldığı hastanede ziyaret etti. Bu anlardan bir kareyi kişisel sosyal medya hesabında paylaşan Albayrak, ''Bütün kalbim ve dualarım manevi oğlum Muslera ile beraber'' dedi.

Bu paylaşıma, ''Başkan, çok teşekkürler'' yanıtını veren Muslera'nın ise moralinin iyi olduğu gözlendi.