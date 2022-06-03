Alex de Souza, Jorge Jesus ile görüştü mü?

Alex de Souza, Jorge Jesus ile görüştü mü?

Fenerbahçe'ye resmi imzayı atan deneyimli hoca Jorge Jesus'a Alex de Souza ile konuşup konuşmadığı soruldu. Peki, Alex de Souza, Jorge Jesus ile görüştü mü?

Fenerbahçe'ye resmi olarak imza atan Jorge Jesus, saat 15 sularında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başkan Ali Koç ile birlikte gazetecilerin sorularını cevaplayan Jesus, birçok konuya açıklık getirdi.

Uzun zamandır takımı izleyen ve futbolcular hakkında da konuşan deneyimli hoca, Fenerbahçe'ye 1 yıllık imza attı.

Jesus'a bu imza süresinin neden kısa olduğu sorulurken deneyimli teknik adam, "Hep büyük takımlarda çalıştım. Kontrat konusunda...

Portekiz dışında çalıştığımda 1 yıldan fazla kontrat yapmam. Benim için en önemli şey işin sportif kısmı." dedi.

Bunun dışında Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza ile konuşup konuşmadığı gündeme geldi.

Bu kapsamda sorulara cevap veren Jorge Jesus, Alex de Souza hakkında övgü dolu kelimeler kullandı.

Alex de Souza, Jorge Jesus ile görüştü mü?

Daha önce Brezilya'da çalıştığını hatırlatan Jorge Jesus, Alex de Souza ile arkadaş oluğunu ve gelmeden önce Brezilyalı yıldız ile iletişim kurduğunu söyledi. İşte o sözler;

"Alex'in bu kulüpte tarihi vra. O bu kulüp için bir idol. Alex'le gelmeden önce konuştum. Onun burada bıraktığı iz çok önemli. Taraftarlarımız hakkında buraya gelmemde çok önemli bir etken.

Benim için çok önemli. Bu stattaki atmosferi gördüm. Büyük takımı büyük yapan şey taraftarlar ve kazandığı kupalardır.

Ben oyuncularımdan ilk önce beni büyük bir teknik direktör olarak görmesini isterim. Daha sonra baba olarak görebilirler."