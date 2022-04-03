Alex de Souza'dan Arda Güler'e tebrik

Alex de Souza'dan Arda Güler'e tebrik

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde attığı golle Kayserispor filelerini havalandıran Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç yıldız adayı Arda Güler'e Alex de Souza'dan tebrik mesajı geldi.

Fenerbahçe 'nin deplasmanda Kayserispor'u 4-0 yendiği maçta oyuna 68'de dahil olan Arda Güler 90'da takımının son golüne imza attı.

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'yı her zaman idolü olarak gördüğünü söyleyen genç oyuncu Arda Güler'e bugün Brezilya'dan tebrik mesajı geldi.

"ALEX TEBRİK ETTİ, ARDA TEŞEKKÜR ETTİ

Alex Twitter adresinden "Golaço!!! Bravo Arda Güler" diyerek genç oyuncuyu kutladı. "Golaço" kelimesi ise harika gol anlamında kullanılıyor. Arda Güler'de Alex'e "Teşekkürler Kaptan" diyerek cevap verdi.