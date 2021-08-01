Alex Teixeira'dan Josef'e: Yakında geliyorum kardeşim

Beşiktaş'ın bitirme aşamasını getirdiği Alex Teixeira'dan Josef de Souza'nın gönderisine dikkat çeken bir yorum geldi.

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Alex Teixeira'nın Dubai'de Sharjah ile yaptığı görüşme beklediği gibi geçmedi. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş transferde sona geldi.

Beşiktaş, Alex Teixeira ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Brezilyalı oyuncuyla imza parası ödeme planı konuşuluyor.

Beşiktaş yönetimi oyuncuyu yeni haftada İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşlarda karantina süreci olduğu için siyah-beyazlı yönetim, Alex Texeira'yı farklı bir ülkeden İstanbul'a getirmenin planlarını yapıyor.





ALEX'TEN JOSEF; "YAKINDA"

Alex Teixeira'nın Beşiktaş'a gelmesi için büyük çaba sarf eden Josef de Souza, eşiyle yemekten fotoğrafını paylaşarak "Come to Beşiktaş" notu düştü. Bu paylaşımın altına cevap yazan Alex Teixeira "Yakında kardeşim" diyerek transferinin büyük oranda bittiğinin sinyalini verdi.