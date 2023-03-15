Alex Telles: Kadıköy'deki atmosferden etkilenmem

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe ile karşılaşacak Sevilla'nın savunma oyuncusu Alex Telles açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı sol bek, Kadıköy'deki atmosferden etkilenmeyeceğini iddia etti.

"Atmosferi çok zor bir maç olacak ama tutkuyla ve yüreğiyle oynayanlar için bu tip maçlar güzeldir. Biz bu tip futbolculara sahip bir takımız ve ilk dakikadan itibaren hazır olmalıyız."

"Türkiye'ye dönmek benim için özel. Orada arkadaşlarım var ve turu geçecek bir skor almak istiyorum. Son iki maçta ihtiyacımız olan galibiyetleri aldığımız için takımdaki hava pozitif. Zor bir maç olacak, Fenerbahçe karşısında 90 dakika boyunca avantajımızı korumalıyız. Bunun için yeterli tecrübede futbolcularımız var."