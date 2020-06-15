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- Alex ve De Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Alex ve De Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Rizespor maçında kaval kemiği kırılan Fernando Muslera'ya spor dünyasından 'geçmiş olsun' mesajları yağdı. Alex de Souza ile M.United kalecisi De Gea da Uruguaylı kaleciyi unutmayanlar arasındaydı.
- Haber Merkezi
- 15.06.2020 - 16:06
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza, Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"KARDEŞİM, TANRI SENİ KORUSUN"
Alex paylaşımında "Kardeşim, Tanrı seni korusun ve güç versin. En kısa zamanda iyileşmeni dilerim." ifadelerini kulllandı.
İngiltere'nin Manchester United takımının kalesini koruyan David De Gea da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi.