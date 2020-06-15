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Alex ve De Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı

Alex ve De Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı

Rizespor maçında kaval kemiği kırılan Fernando Muslera'ya spor dünyasından 'geçmiş olsun' mesajları yağdı. Alex de Souza ile M.United kalecisi De Gea da Uruguaylı kaleciyi unutmayanlar arasındaydı.