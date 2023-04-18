Ali Koç, ameliyat olan Altay Bayındır'ı ziyaret etti Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bel fıtığı operasyonu geçiren Altay Bayındır'ı görmeye gitti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bel fıtığı operasyonu geçiren sarı-lacivertli futbol takımının milli kalecisi Altay Bayındır'ı ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Koç ile yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci, özel bir hastanede tedavisine devam edilen Altay Bayındır'a ziyarette bulundu.

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Geçmiş olsun dileklerini iletti

Ali Koç ile yöneticiler, 25 yaşındaki file bekçisine "Geçmiş olsun" dileklerini iletti ve moral verdi.