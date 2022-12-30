Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sivasspor maçındaki tartışmalı pozisyonun ardından endişelerinin tavan yaptığını belirtti.

Süper Lig'de Sivasspor'un Galatasaray maçında iptal edilen golünün ardından sosyal medya hesabından "Kara Gece" paylaşımı yapan Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç basın toplantısı düzenledi.

"Bu pozisyon Allah'ın bir nimeti" diyen Ali Koç, bahis ve seçim uyarısı yaptı.

"Belki ülkeyi kaosa sürüklemek istiyorlar"

Koç sözlerine şu şekilde devam etti: Nizami bir gol iptal ediliyor, kimse bilmiyor. Bu olayı Allah'ın bir nimeti olarak görmek istiyorum. Dünkü olaydan ders alıp, gerekli, adımları atmalıyız. Erden Timur "Kıyamet kopartılıyor" dedi. Evet kopartılıyor, bu öyle veya böyle bir olay değil. Size ne oluyor diyemezsiniz çünkü biz de yarıştayız. Tüm takımlar yarışın içinde. Biz buraya sırf bu olay için çıkmadık, kasım ayında 3 defa konuşmamıza rağmen bu olay yaşandığı için buradayız. Futbol dışı olaylar var mı? Buna bakmamız lazım. Aziz Yıldırım "Ne şikesi, memleket meselesi" dedi. Bu hakem hatası değil, memleket meselesi. Belki bahis işi var. Seçim arifesindeyiz, belki ülkeyi kaosa sürüklemek istiyorlar. Bunlara da bakılması lazım. Çünkü göz göre göre böyle bir olay yaşandı."

Ali Koç: Bu hakem hatası değil memleket meselesi VİDEO