Ali Koç döneminde Kadıköy'deki tüm seriler sona erdi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çocukluk hayalim dediği göreve geldiğinden bu yana bir türlü kendisinden beklenen yönetimi gösteremedi. Sık sık transfer yapan ve teknik direktör değiştiren Koç, Kadıköy'deki serilerin bitmesine de engel olamadı.

Fenerbahçe, başkan Ali Koç yönetiminde Kadıköy'de ezeli rakiplerine karşı oynadığı maçlarda istediği sonuçları alamadı.

Sarı-lacivertli takım, bu süreçte iç sahada önemli serileri de kaybetti. İşte Fenerbahçe'nin Ali Koç yönetiminde kaybettiği seriler...

Galatasaray üstünlüğü bitti

Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı 22.12.1999'da galibiyet alan Galatasaray, ardından yaklaşık 21 yıllık süreçte bu deplasmanda galibiyet hasreti çekti.

Sarı-kırmızılılar, 23 Şubat 2020 tarihinde 3-1 kazandıkları maçla birlikte bu kötü serisine son verdi. Fenerbahçe, başkan Ali Koç yönetiminde ezeli rakibine karşı iç sahada kurduğu üstünlüğü kaybetmiş oldu.

Beşiktaş serisi sona erdi

Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanında 17 Nisan 2005'te 4-3'lük tarihi bir galibiyet almıştı.

Siyah-beyazlılarda o maçta kaleci Oscar Cordoba'nın atılması sonrası kaleye Daniel Pancu geçmiş ve o derbi efsaneler arasında yerini almıştı. Ardından geçen sürede Beşiktaş, yaklaşık 15 yıl Kadıköy'de galibiyet alamadı. Siyah-beyazlılar 2020-2021 sezonunda Kadıköy'de yine 4-3'lük kazanarak bu hasretine son verdi.

Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, bu sonuçla Galatasaray'ın ardından iç sahadaki Beşiktaş serisinin bitmesine de tanıklık etti.

Trabzonspor serisi...

Fenerbahçe, Ali Koç'un başkanlığı süresinde Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra Trabzonspor serisinin bitmesine de tanıklık etti.

Kadıköy'de 1997'de kazanan Trabzonspor, ardından geçen 23 yılda Fenerbahçe deplasmanında galibiyet alamadı.

Bordo-mavilililer 2019-2020 sezonunda Türkiye Kupası'ndaki yarı final rövanş karşılaşmasında rakibini 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe, Ali Koç'un başkanlığı döneminde iç sahada rakiplerine karşı tüm serilerini kaybetmiş oldu.

Biten diğer seriler...

Fenerbahçe, Ali Koç yönetiminde ezeli rakiplerinin yanı sıra diğer takımlara karşı da önemli serileri kaybetti.

İşte o takımlar ve seriler:

Gençlerbirliği: Gençlerbirliği, 2021 yılında Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup ederek İstanbul'daki 21 yıllık özlemine son verdi.

Göztepe: İzmir temsilcisi Göztepe de, 2021 yılında, Ali Koç döneminde Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti ve 21 yıl sonra Kadıköy'de kazandı.

Sivasspor: Fenerbahçe, Sivasspor'a 2021 yılında sahasında 2-1 mağlup olarak, rakibine evinde 7 yıl sonra kaybetmişti.

Şenol Güneş yıllar sonra ilk kez: Şenol Güneş de, Kadıköy'de ilk kez Fenerbahçe'de başkan Ali Koç döneminde galibiyet gördü. Beşiktaş'la, Fenerbahçe'yi 4-2'lik skorla mağlup eden Güneş, teknik direktörlük kariyerinde (35) Kadıköy'de ilk kez lig maçında kazanmış oldu.

62 yıl sonra bir ilk

Ligde sahasında Galatasaray'a 3-0, Beşiktaş'a da 4-2 kaybeden Fenerbahçe, tam 62 yıl sonra aynı kaderi yaşadı.

Sarı-lacivertli takım, 1960/61 sezonunun ardından ikinci kez hem Galatasaray'ı hem de Beşiktaş'ı konuk ettiği maçlarda 3+ gol yedi.