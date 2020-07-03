Ali Koç: F.Bahçe tertemiz bir tarihe sahiptir

Fenerbahçe Kumpası Davası'nda, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, mahkeme heyetine yönelik bir konuşma gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Kumpası Davası’nın 15. duruşma periyodu Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu’nda 3. ve son günüyle bugün yapıldı.

Fenerbahçeli yöneticilerin de yerinden takip ettiği davada Başkan Ali Koç, bir konuşma gerçekleştirdi.

''F.BAHÇEMİZ ELE GEÇİRİLMEYE ÇALIŞILMIŞTIR''

Sarı-lacivertli kulübe operasyon yapıldığını belirten Koç, ''3 Temmuz 2011 tarihinde Türk futbolunda sözde temizlik yapılacağı iddialarıyla Fenerbahçe'ye operasyon yapıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü’ne, Başkan Aziz Yıldırım’a, yöneticilerine, profesyonel çalışanlarına, bazı sporcularına. Türk sporunun en önemli değerlerinden biri olan Fenerbahçemiz, her aşaması nakış gibi işlenen büyük bir oyunla ele geçirilmeye çalışılmıştır.'' ifadelerini kullandı.

''54 MİLYON EURO ZARARA UĞRADIK''

Bu süreçte kulübün telafi edilmesi çok zor bir zarara uğradığını da dile getiren Ali Koç, ''Fenerbahçe’nin, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yer alan en yüksek kademeli ligden düşmesi istenmemiştir. Çünkü bu operasyonu yapanların asıl amacı Süper Lig'deki Fenerbahçe Spor Kulübü’nü ele geçirmekti. Kulübümüz Şike Kumpası sürecinde telafi edilmesi imkânsız maddi ve manevi zararlara uğratılmıştır. O yıl için toplamda yaklaşık olarak 54 milyon euro zarara uğradık.'' şeklinde konuştu.

''F.BAHÇE TERTEMİZ BİR TARİHE SAHİPTİR''

Başkan Koç, sözlerini şu şekilde noktaladı:

''Fenerbahçe’ye yapılan hukuksuzluklara tereddütle bakmak, 'ama' veya 'fakat' retorikleriyle ulaşılacak her değerlendirme Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik varlığına kast eden FETÖ'nün meşrulaştırılmasından başka hiçbir anlam taşımamaktadır. Asılsız 'şike' iddialarıyla Fenerbahçemize sürülen kara lekenin temizlenebilmesini teminen, kurulan hain kumpasın, Mahkemenizce verilecek karar yoluyla tarihe tescilini saygılarımla talep ederim. Fenerbahçe tertemiz bir tarihe sahiptir! Şike yapmamıştır, asla da yapmaz…''