Ali Koç: Gelecek sezon Türkiye Kupası'nda olmayacağız Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gelecek sezon Türkiye Kupası'nda olmayacaklarını duyurdu. Koç ayrıca ezeli rakipleri Galatasaray hakkında çarpıcı açıklamalara imza attı.

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Fenerbahçe, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise 8-9 Haziran tarihlerinde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağını açıklamıştı.

Seçime günler kala başkan Ali Koç ve aday Aziz Yıldırım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Ali Koç, seçim öncesi Mersin'de sarı-lacivertli kongre üyeleriyle bir araya geldi.

"Gelecek sezon Türkiye Kupası'nda olmayacağız"

Koç, sözlerine şu şekilde başladı:

Gelecek sezon Türkiye Kupası'nda olmayacağız. Koskoca sezonda sadece 1 kırmızı kart aldılar. Avrupa'da ise 4 kırmızı kart aldılar, oynadıkları maç sayısı belli. Biz ise 5 kırmızı kart alıyoruz. Trabzonspor maçına 9 sarı kart sınırında oyuncuyla çıktık. Ben tarihte ilk defa böyle bir şey görüyorum. 99 puan aldık. Eğer 102 puan alsaydık, rakibe 103 puan aldıracaklardı.

"Fenerbahçe'nin ilkesi ve duruşuyla alakası var"

"Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar dediniz, neden yeniden aday oldunuz?" sorusuna Ali Koç, şu yanıtı verdi:

Benim ve arkadaşlarımın temiz futbol misyonuyla alakası var. Fenerbahçe'nin ilkesi ve duruşuyla alakası var. Ondan taviz versek iyi mi kötü mü olur camianın karar vereceği durum. Biz 7 senede 3 kere son hafta kendi sahamızda şampiyonluk verdik. Haluk Ulusoy'un 2006 kurgusunda ben mi başkandım, ben mi yöneticiydim. Değildim. Dolayısıyla benim kişiliğimle alakalı değil.

"Bu mücadeleyi en çok veren biziz"

Koç, açıklamalarına şöyle devam etti:

Bu mücadeleyi en çok veren biziz. En ciddi, samimi anlamda veren biziz. Ucuna geldik. Bu verdiğimiz mücadelenin yarım kalmaması için yeniden aday olacağız.

"Bugünler geçmek üzere"

Ali Koç, şu şekilde konuştu:

Ne olacak gelecek sezon, çok şey olacak. Çok şey olmaya başladı bile. Biz 2 Nisan'da kongre çağrısı yaptıktan sonra 12 Süper Lig kulübü imza toplamaya başladı. Sonra onlarca kulüp imza topladı. İmzanın sembolik bir değeri vardı, baskı yapmak için. İmzaların hepsini de toplasan mevzuat 6 ay uzatabiliyor. Biz bunu yaptık ki adamlar kendisi seçime gitsin. O veya bu şekilde, 18'inde gidiyorlar. Bir sürü kulübe baskı geldi, imzalarını geri çekmek durumunda kaldılar. Bugünler geçmek üzere.

"Futbolun siyasete karıştığı zaman fayda değil zarar verdiğini insanlar görüyor"

"Belediye seçimlerinde de gördünüz, bazı şeyler değişiyor" diyen Ali Koç, şu sözleri sarf etti:

Futbolun siyasete karıştığı zaman fayda değil zarar verdiğini insanlar görüyor. Defalarca gündeme getirdiğimiz konular sadece Fenerbahçe'nin değil kitlesel olarak Türkiye'de kabul görmeye başladı. O misyonumuzu bitireceğiz.

"Böcekleri ezeceğiz"

Ali Koç, "Böcekleri ezeceğiz" sözleriyle konuşmasını noktaladı.