Ali Koç: Her şey son dakikada değişebilir

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Maç sonu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulundu.

Koç yaptığı açıklamada, "Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, önemli bir 3 puan aldık. VAR operatörüyle ilgili söylenmesi gerekeni arkadaşlarımız söyledi, savcılıkta olan bir konu.





“BİR KİMYA YAKALADIK”

Biz bir seri ve kimya yakaladık. Fenerbahçe ne zaman burnunu kaldırırsa, bir yerden bir şekilde saldırı ve haksız ithamlar geliyor, bizi kavganın içine çekmeye çalışıyorlar. Taraftarımız kızıyor cevap vermediğimiz için ama bizim tarzımız farklı.

Tribünlere oynamak adına bunu yapmayacağız. Bizimle alakası olmayan konular, bize yapıştırılmaya çalışılıyor.

“BİZ BU KAVGANIN İÇİNDE OLMAK İSTEMİYORUZ”

Biz bu kavganın içinde olmak istemiyoruz. Sahaya konsantre olacağız. Şöyle bir anlayış var, bir yere kadar da ne yazık ki doğru. Maçlar yalnızca sahada kazanılmıyor. Hakemleri baskı altına almak, algı yönetmek... Biz bu topa girmeyeceğiz.

Bu şekilde davranırsak, Türk futbolunun sorunlarını hep birlikte çözemeyiz. Rekabeti sahada bırakalım. Biz hala aynı noktadayız ve bu noktadan da hareket etmek istemiyoruz.

Şampiyonluk çok çok önemli ama şampiyonluk, değerlerden feragat etmek kadar da önemli değil. İnşallah hayretle karşıladığım açıklamaların devamı gelmez.

“HER ŞEYİN SON DAKİKAYA KADAR DEĞİŞEBİLECEĞİNİ EN İYİ BİZ BİLİRİZ”

Kalecilikte bu var. 10 top kurtarırsın, bir tane aptalca hareket yaparsın, hepsi heba olur. Bu işin doğasında bu var. Ben takımın mücadelesinden ve arzusundan son derece memnunum. Kısmetse de mutlu sona ulaşırız.

Biz 10 senede, 3 kere son dakikada şampiyonluk kaybettik. Her şeyin son dakikaya kadar değişebileceğini, en iyi biz biliriz." ifadelerini kullandı.