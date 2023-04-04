Ali Koç-Jorge Jesus toplantısı sona erdi Fenerbahçe'de Ali Koç ve Jorge Jesus bir araya girdi. Deneyimli teknik adam, Türkiye Kupası'nda oynanacak Kayserispor maçında takımın başında olacak.

Süper Lig'in 27. haftasında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelmişti. Sarı-lacivertliler, 1-0 öne geçtiği ve Beşiktaş'ın 10 kişi kaldığı mücadelede rakibine 4-2 mağlup olmuştu.

Taraftar tepki gösterdi

Bu mücadelede 68 yaşındaki teknik direktör, Alanyaspor maçında kırmızı kart gördüğü gerekçesiyle kulübede yer almamıştı.

Karşılaşmanın ardından ise Jorge Jesus ve Başkan Ali Koç, Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekmişti.

Kayserispor maçında takımın başında olacak

Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçların ardından başkan Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus ile görüşme gerçekleştirdi.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus ile bir araya geldi. Toplantıdan devam kararı çıktı.

Portekizli çalıştırıcı, 6 Nisan Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Kayserispor maçında takımın başında olacak.