Ali Koç, Jorge Jesus'u bırakmak istemiyor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şampiyon olunmaması halinde de istikrar açısından Jorge Jesus ile devam etmek istiyor.

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve geleceği belirsiz olan teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili kararını verdi.

Yönetimin teknik direktör transferi konusunda tam yetki verdiği Başkan Ali Koç, daha önce mart ayı sonunda Jorge Jesus ile yeni sözleşme için masaya oturmuş ve 1 yıllık kontrat teklifini sunmuştu. Ancak 68 yaşındaki hoca, "Sezon sonu görüşelim" diyerek öneriyi yanıtsız bırakmıştı.

Ali Koç tekrar anlaşmak istiyor

Jesus'un takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu ancak başkan Ali Koç, tecrübeli teknik adamı bırakmak istemiyor.

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, lig bitiminde sıralama ne olursa olsun öncelik Portekizli çalıştırıcıya verilecek.

Taraflar ligin bitimiyle birlikte yeniden masaya oturacak ve bir durum değerlendirmesi yapacak. Başkan Koç, bu seneyi alışma süreci olarak görüyor ve Portekizli teknik adamla yola devam etmek istiyor.