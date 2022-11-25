Ali Koç: Korsan yayıncılık hırsızlıktır

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, korsan yayıncılığı önlemek için kullanıcılara ceza verilmesi gerektiğini söyledi. Koç, "Aslında bu durumun bedavaya, kaçak bir şekilde stada girmekten farkı yoktur." dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısı Maslak'taki Vakıf Ofisi'nde geçtiğimiz akşam düzenlendi. Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, korsan yayıncılığa karşı alınacak önlemler ve kulüp gelirlerinin azalması ilgili açıklamalar yaptı.

Ali Koç, 5 saati aşkın süren toplantının ardından yaptığı açıklamada, Acun Ilıcalı'nın toplantıda korsan yayıncılıkla ilgili Türk futbolundaki durumu izah etmeye çalıştığını belirtti.

"Korsan yayıncılık hırsızlıktır"

Türk futbolundaki değer düşüşünün bilindiğini ve bunun unsurlarından bir tanesinin de korsan yayıncılık olduğunu kaydeden Koç, "Sorduğunuz insandan insana değişebiliyor ama 10 kişiden 8'i, 7'si korsan bir şekilde maçları izlediğini ifade ediyor. Aslında bu durumun bedavaya, kaçak bir şekilde stada girmekten farkı yoktur. Bir nevi kulüplerin gelirleri açısından hırsızlıktır ama ülkemizde ne yazık ki bu konu yeterince ciddiyetle ele alınmadı." dedi.

"Arttığı zaman çift taraflı kazanım olacak"

Arzu edilmesi durumunda bunun önüne geçmenin kolay olduğunu ve Avrupa'da korsan yayıncılığın ne olduğunun bile bilinmediğini söyleyen Ali Koç, "Bunun için bir kanun çıktı, devletimize teşekkürler ama kanun sorunu çözüyor mu? Bu önemli. Bizim için önemli olan, 1,5 yıl sonra yapacağımız ihaleye geldiğimiz zaman, bu sistem tamamen yürürlüğe girmiş, işleyen vaziyette, gereken cezaların uygulandığı bir vaziyette olacak mı?

Hem değer artacak, hem abone sayısı artacak. Arttığı zaman çift taraflı kazanım olacak. Hem aboneler daha az ödeyecek hem de yayıncı kuruluş yatırımının karşılığını daha rahat alabilecek." ifadelerini kullandı.

"Son 3-4 yılda 650-700 milyon dolara yakın indirim sağlandı"

Süper Lig'in bugünkü değerinin 115 milyon dolar olduğunu ancak bu değerin en az 350-400 milyon dolar arasında olması gerektiğini vurgulayan Koç, "Son 3-4 yılda 650-700 milyon dolara yakın indirim sağlandı. Bu indirim nasıl sağlandı, kimler buna izin verdi. Enerji buna harcanacağına, korsanını önüne nasıl geçilir, ona harcanmalıydı, harcanmadı. Kanun çıktı, umut verici ama yeterli değil.

Çünkü bu yayını yapanların hepsi yurt dışında oldukları için onları cezalandırmak mümkün değil ama artık kullanıcı bazında da cezaların getirilmesi gerekiyor. Bence Acun Bey'in getirdiği en önemli önerilerinden biri bu. EDS sistemi gibi. Eskiden yan şeritten arabalar geçerken bu sistem uygulanınca ciddi anlamda düşüş sağlandı." ifadelerinde bulundu.

"En büyük kaybedenler kulüpler, federasyon ve yayıncı kuruluş"



Tespit edilen korsan yayının anında kesilmesini sağlayacak yazılım teknolojisine de ihtiyaç olduğunu dile getiren Fenerbahçe Başkanı, "Şimdi TFF tespit ediyor, iletiyor Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne. 40 maç falan örneğine baktık. Yani averajda, 81 dakikada kesiliyor korsan yayın. Zaten maç da 90 dakika.

Şimdi buradaki en büyük kaybedenler kulüpler, federasyon ve yayıncı kuruluş. En çok kazananlar korsan yayıncılar, bahis siteleri ve ne yazık ki bildiğimiz servis sağlayıcıları. Sorun ortada. Çözüm için bir adım atıldı, bir kaç adım daha atılması lazım." dedi.

"Bazı kulüpler açık açık artık maaşları ödeyemediklerini ifade ediyorlar"

Daha önce kasım ayı gibi pek çok Anadolu kulübünün, ocak-şubat gibi de büyük kulüplerin nefesinin kesileceği uyarısında bulunduğunu hatırlatan Koç, "Kesilmeye başladı. İsimlere girmeye gerek yok ama bazı kulüpler açık açık artık maaşları ödeyemediklerini ifade ediyorlar. Çok yazık." diye konuştu.

"Bugün geldiğimiz nokta itibariyle alınacak çok ders var"

Bu noktaya gelişte eski federasyonların katkısının olduğunu ve korsan yayınla ilgili yasanın daha önce çıkarılması gerektiğini kaydeden Koç, "Bugün geldiğimiz nokta itibariyle alınacak çok ders var. 115'lerin 75-50'lere inmemesi için de ileri dönük olarak bütün bu yapısal sorunların giderilmesi gerekiyor ki yaklaşık 2 sene sonra yapacağımız ihalede Türk futbolu hak ettiği değeri alsın.

Avrupa ülkeleriyle karşılaştırdığınız zaman, orada yaşayan insan sayısı, pazar büyüklüğü, satın alma gücü vesaire, bizim rakamlarımız kabul edilebilir rakamlar değiller. Kulüpler bu işin ciddiyetinin farkındalar. İnşallah ilgili devlet kurumlarıyla bunun dibine ineriz." şeklinde görüşlerini aktardı.