Dün oynanan Galatasaray - Sivasspor maçı sonrası açıklama yapan Fenerbahçe, Ali Koç'un bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Peki, Ali Koç saat kaçta basın toplantısı düzenleyecek?

Dünya Kupası için verilen ara bitti ve Süper Lig heyecanı kaldığı yerden yaşanmaya devam ediyor.

Birbirinden güçlü takımlar, sene sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için mücadelesini sürdürüyor.

Bu takımlar arasında yer alan Fenerbahçe, performansı ile dikkati çekerken, Galatasaray ise liderlik koltuğunda yer alıyor.

Ancak Süper Lig başlayalı daha iki hafta olmadan, hakemler yine gündemi oluşturmaya başladı.

Dğn oynanan Galatasaray - Sivasspor maçında da hakem hatası olduğuna yönelik söylemler gündeme geldi.

Bunun üzerine Fenerbahçe, resmi Twitter hesabından açıklama yaparak bir basın toplantısı düzenleyeceklerini duyurdu.

Peki, Ali Koç saat kaçta basın toplantısı düzenleyecek?

Ali Koç saat kaçta basın toplantısı düzenleyecek?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün basın toplantısı düzenleyecek. Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bilgilendirme | Kulübümüz yarın saat 15.00’te son yaşanan gelişmelere dair basın toplantısı düzenleyecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."