Ali Koç, Tunceli'de öğrencilerle buluştu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, taraftar derneklerinin düzenlediği "Çocuklar Üşümesin Projesi" kapsamında Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki öğrencilerle bir araya geldi.

Erzincan Fenerbahçeliler Derneği ve Hamburg Fenerbahçeliler Derneği tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında Pülümür ilçesine gelen Ali Koç, projede yer alan Dedekorkut İlkokulunu ziyaret etti.

Kulüp armasını taşıyan bot, mont ve bere hediye ettiği öğrencilerle yakından ilgilenen Koç, çocukların çizdiği çeşitli resimleri alıp, isteklerini dinledi.

Koç, okul ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Pülümür'deki karşılamadan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

"İçimiz açıldı ve çok mutlu olduk"

Çocuklarla vakit geçirdiklerini ifade eden Koç, "İçimiz açıldı ve çok mutlu olduk. Çocuklarla biraz vakit geçirmemize imkan sağlayanlara teşekkür ediyorum ama esas kahramanlarımız Erzincan ve Hamburg derneklerimiz. Bir kaç senedir beraber bir proje yürütüyorlar. Bizim de bu çorbada tuzumuz olsun istedik.

Derneklerimiz geçen sene Erzincan'da yaptıkları projeyi bu sene Tunceli'ye taşıdılar. Çocuklar Üşümesin Projesi ile bugüne kadar 2 bin 500 çocuğa dokundular, montlar dağıttılar. Bizler sadece sportif alanda değil sosyal alanlarda da faaliyet göstermek zorundayız." dedi.

Ali Koç, Fenerbahçe olarak bu tür aktivitelere çok önem verdiklerini belirtti.

"Başkanımız heyetiyle öğrencilerimize hediyeler getirdi"

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, proje nedeniyle Ali Koç ve ekibine teşekkür ederek, "Bu bizim için ayrıcalık ve ilimiz açısından bir farkındalık günü oldu. Başkanımız heyetiyle öğrencilerimize hediyeler getirdi. Bu Fenerbahçe açısından da ayrı bir kazanım oldu diye düşünüyorum.

Fenerbahçe'ye bir Galatasaraylı olarak hem Beşiktaş'ımıza hem de Trabzonspor'umuza ligde kaliteli, güzel, adil ve adaletli bir sezon diliyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Koç, Tunceli'de öğrencilerle buluştu İZLE