Ali Koç'tan Dursun Özbek'e gönderme Divan Kurulu Toplantısı'nda Başkan Ali Koç, Dursun Özbek'in TFF çıkarmasına gönderme yaptı. Koç, "Ben randevuyla gittim. Siz; randevu almadan, içerideki köstebeğiniz olan eski bürokratla beraber, habersiz gitmişsiniz oraya" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlendi.

Divan Kurulu'nda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da açıklamalarında çarpıcı ifadeler kullandı.

"Unutulmaz iki maç var"

İşte Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar...

"Çalınan puanların yanında çalınmaya çalışılan puanlar bizi ziyadesiyle endişelendirdi. Hafızalardan silinmeyen iki maç var; birisi 'ofsaytımsı' maçı (Sivasspor - Galatasaray), diğer Adana Demirspor ile oynadığımız maç. Bir maçta bir sürü tartışmalı pozisyon var."

"Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayın" diye bir talimat mı aldınız?"

"TFF'ye gidip, 'Sayın başkan, biz iyi niyetten şüphelenmeye başladık. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayın diye bir talimat mı aldınız?' dedik."

"Biz gittik diye gittiyseniz yazık size"

Ali Koç, son dönemde artan hakem hatalarına vurgu yaptı. Başkan ayrıca Galatasaray'ın önceki gün TFF'ye yaptığı çıkarmaya da göndermede bulundu.

"Malum kulübün başkanına sesleniyorum. Biz randevu alıp gittik. Oraya medya mensubu çağırmadık. Siz; randevu almadan, içerideki köstebeğiniz olan eski bürokratla beraber, habersiz gitmişsiniz oraya. Biz gittik diye gittiyseniz yazık size. Acz içindeymişsiniz."

Karşılıklı TFF görüşmeleri

Hatırlanacağı üzere Ali Koç, Riva'ya gidip hakemler hakkında bulunduktan kısa bir süre sonra Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de randevu almadan TFF yöneticisi ve eski Galatasaray yöneticisi Yusuf Günay'la birlikte Mehmet Büyükekşi'yle görüşmüştü.

Öte yandan Ali Koç, "Şampiyonluk posterlerini revize etmek zorunda kalmayı Allah hiçbir kulübe nasip etmesin." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray kötülük yapma kabiliyetlerinden dolayı takdire şayan bir camia"

"Galatasaray kötülük yapma kabiliyetlerinden dolayı takdire şayan bir camia. Ligi bitirmemek, gayrimenkul projelerini bitirmemeye benzemez demeliydik!



Beşiktaş dün bir açıklama yaptı, 'pusu kültürü' diyorlar açıklamada. Bizimle ilgili de bir kısım var ama orayı tam anlayamadım. Gidin bir okuyun, kaleme alan kişi o kadar güzel özetlemişki mevcut durumu. 'Türk futboluna pusu kültürünü getirenlere geçit yok' başlığı bu. Lütfen okuyun bunu.



Şampiyonluk posterlerini revize etmeyi Allah hiçbir kulübe nasip etmesin! Siz her dönemin güçleriyle kol kola olmayı bilen bir yapısınız. Seçimler bitsin, Florya projesinde neler döndüğünü anlatacağız."

"Er meydanına çağırınca gelmiyorsunuz"