Ali Koç'tan Galatasaray'a gönderme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında, "Rakiplerimizle alay etmeyin, fazla havaya girmeyin. Camiada bir rehavet var, çok erken. Daha gidecek çok yolumuz var." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başkan Koç açıklamasında; "Cumhuriyetimizin 100. yılında kulübümüze yakışır, gurur verici adımlar atmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe, kürek şubesinde Türkiye'nin açık ara en iyi takımı oldu. Ne var, ne yok tüm kupaları kazandı. Öncelikle onları tebrik ediyorum. Karaborsa büyük sıkıntı. Başakşehir maçına 42 bin seyirci gelmiş, 5 bin bilet devredilmiş. Bize şikayetler geliyor. 'Kombine, bilet alamıyoruz ama maça saatler kala biletlerin karaborsada satıldığını görüyoruz' diyorlar. Bu sorunu çözmek adına harekete geçtik. Kurunun yanında yaş da yandı. Hiçbir suçu olmayanlardan özür diliyorum. Bunu yapmak zorundaydık. Bir şeyi tespit etmemiz gerekiyordu. Bundan sonra devir konusunda sıkıntı olmayacak." dedi.

"Fazla havaya girmeyin, önemli olan sezon sonu"

Ali Koç sözlerinin devamında; "Oynadığımız futbol, savaşçı ruhumuz, hocamızın söylemleriyle bu süreci üstünlük sağlayarak geçiriyoruz. Fakat önemli olan sezon sonu üstünlük sağlamak. Rakiplerimizle alay etmeyin, fazla havaya girmeyin. Camiada bir rehavet var, çok erken. Daha gidecek çok yolumuz var. Hep böyle gitmeyecek. Düştüğümüz zamanlar da olacak. Bunu tüm branşlar için söylüyorum." açıklamasında bulundu.

"10 senede 5 kez şampiyon olan rakibimizin adalet arayışı var"

Fenerbahçe Başkanı, "Dün basketbolda beklentimizin altında oynamamıza rağmen, sonuna kadar mücadele ettik ve 1 sayı ile kaybettik. Futbolda Ümraniyespor maçından sonra dediğim gibi, hayırlı bir mağlubiyet oldu. Son 10 senede 5 kez şampiyon olan rakibimizin adalet arayışı var. 20 Ekim'de açıklama yaptılar. Her takıma yapılan haksızlıkları kendi kanallarında göstereceklerini ifade ettiler. Bu topa girmek istemezdik ama söylemler adımızı zikrederek ya da ima ederek oldu." dedi.

"Bizi hedef gösteriyorlar"

Koç; "Adalet arayışından ilham alarak Başakşehir maçındaki penaltı pozisyonunu Galatasaray'a gönderdik. Sezon başından bu yana tüm pozisyonları göndermemizi istediler. Biz de Türk futbolunun adaleti olmadığını söylüyoruz. Zaten bir evvelki federasyonların da amacı adalet değildi. İsterseniz son 4 senedeki tüm lehte ve aleyhteki pozisyonları tek tek konuşalım. Biz işler iyi giderken de adalet diyorduk. Türk futbolunun adalet arayışında her zaman varız. Biz de Türk futbolunun adaleti olmadığını söylüyoruz. Zaten bir evvelki federasyonların da amacı adalet değildi. Çok şükür, başarır başaramaz ama bu TFF'nin niyeti iyi. Testleri geri yerine koydu üstüne de testler getirdi. Ama bu kronik sorun 20 yıllık bir sorun. Bunları düzeltmek zaman alacak. Galatasaray'ın cevabını biz bile yeni öğrendik ama hemen bir gazetede çıktı. Bu bizden çıkmaz, bu Ali Naci Küçük denen adam. İzlerseniz nasıl bir adam olduğunu görürsünüz. Bunlar bizi hedef alıyor. Birilerinin emrinde çalışıyorlar." sözlerini sarf etti.