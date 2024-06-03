Ali Koç'tan Galatasaray'a gönderme: Gerçek şampiyon biziz Yeni teknik direktör Jose Mourinho'ya imza töreni yapan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç da ezeli rakipleri Galatasaray'a gönderme yaptı. Koç, "Zaten bu senenin gerçek şampiyonu biziz. Seneye hepimizin arzuladığı şampiyonluk, önümüzdeki şampiyonlukların habercisi olacaktır" dedi.

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ensonhaber.com

Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, ilk iş teknik direktörü değiştirdi.

Sarı-lacivertliler, dünyada da büyük yankı uyandıran bir adıma imza attı.

Kadıköy'de imza töreni...

Yeni teknik direktör Jose Mourinho için Kadıköy'de imza töreni düzenledi.

Sarı-lacivertlilerin Başkanı Ali Koç, törende çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kurulduğumuzdan bu yana, 100 yılın üzerinde maçlarımızı oynadığımız mabedimize, bu tarihi güne hoş geldiniz.

"İnşallah Allah sonunu hayırlı getirir"

Mabedimizde ve ekranda bizi seyreden milyonlarca taraftarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün, kulübümüz adına tarihi bir adım atıyoruz. İnşallah Allah sonunu hayırlı getirir.

"En iyi 5 hocadan biri"

Teknik direktörümüz Mourinho'ya, milyonlarca Fenerbahçeli adına, dünyayı sarsan bu büyüklüğe, bu tarifsiz sevgi ve aidiyete hoş geldin diyorum Sayın Mourinho'ya. Mourinho, tartışmasız yaşayan, hayatta olmayan tüm hocalar arasında dünya tarihinin gördüğü belki de, belki de değil, kesinlikle ilk 5 en iyi hocalardan bir tanesi. Şu anda huzurlarınızda. Bizi tercih etmiştir. Kendisine hoş geldin ve hayırlı olsun diyorum.

"Mourinho ülkemizin tanıtımını yapmıştır"

Sadece dün gece, Londra'daki Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı yorumlarla, verdiği cevaplarla hem ülkemizi hem de Fenerbahçemizin, daha memleketimize gelmeden olağanüstü bir tanıtımını yapmıştır ve yapmaya da devam edecektir. Dünyada pek çok konuda ama futbol konuştuğumuz için, futbolda önemli profiller bazen saatlerce, günlerce anlatmaya çalıştığınız gerçekleri, bir cümleyle dünyaya duyururlar. İşte hocamız Mourinho, o isimlerden en önemlisidir.

"Buradaki herkesin amacı belli..."

Burada bulunan herkesin ve milyonlarca Fenerbahçeli'nin, Fenerbahçe'ye hizmet etmek tek hedefidir ve böyle olmalıdır.

"Gerçek şampiyon biziz"