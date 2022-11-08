Ali Koç'tan Galatasaray'a Jesus telefonu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbiyi izlemek için Ali Sami Yen Stadyumu'na giden Jorge Jesus'u iyi ağırladıkları için Galatasaray yönetimine teşekkür etti.

Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk etti.

Sarı-kırmızılı takım, Icardi'nin golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı. Ali Sami Yen Stadı tribünlerinde, Galatasaray'ın sürpriz bir konuğu vardı.

Jesus tribündeydi

Fenerbahçe'nin Portekizli antrenörü Jorge Jesus, derbi mücadelesini yerinde takip etti.

Sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray'ı arayarak Jorge Jesus'un maçı yerinden takip etmek istediğini talep etti. Bu talep sonrası sarı-kırmızılı kulüpten büyük jest geldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray'ın ev sahibi olduğu karşılaşmayı daha önce sponsora ait olan ancak bu sezon başkanlık locası diye bilinen yerde ağırladı. Portekizli futbol adamının, locada maçtan notlar alması gözlerden kaçmadı.

Ali Koç'tan teşekkür telefonu

Galatasaray Stadı'nın en güzel locasında mücadeleyi izleyen Jorge Jesus, memnuniyetini başkan Ali Koç'a aktardı.

Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Galatasaraylı yöneticileri arayarak Jesus'un iyi ağırlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirererk teşekkür etti.