Ali Koç'tan gündeme ilişkin açıklamalar

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı deplasmanda yendiği basket maçı sonrası açıklamalar yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Trabzonspor'dan çekinmiyoruz, ama geçen sene yaşadıklarımızdan çekiniyoruz" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basketbol takımının Galatasaray ile oynadığı karşılaşmanın ardından Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programına açıklamalarda bulundu.

Maç hakkında konuşan Koç, "Güzel bir maç oldu. Maç gitti geldi. Yüksek skor da ne kadar heyecanlı geçtiğini gösteriyor. Galatasaray'da tebrik ederim. Galatasaray yöneticilerine ilgileri, alakaları için de teşekkür ederim. Sağ olsunlar, sıkıntı olmadı." dedi.

"MHK ile ilgili kafamda soru işareti var"

MHK yönetimi için de yorumda bulunan Ali Koç, "Daha hiçbir şey rayına oturmadı, ne zaman oturur şampiyonluk gelince. Şampiyonluk gelmeden, siz ağzınızla kuş tutsanız, saygı duyulmuyor. Daha gidilecek çok yolumuz var. Son birkaç haftada yaşananlar, bir MHK ile ilgili kafamda soru işaretleri var." şeklinde konuştu.

"Trabzon'dan çekinmiyoruz"

Dünya Kupası dönüşü oynanacak Trabzon maçı için konuşan Fenerbahçe'nin bir numarası, "Trabzonspor'dan çekinmiyoruz ama geçen sezon yaşadıklarımızdan çekiniyoruz." ifadelerini kullandı.

Göztepe - Altay maçında yaşananlar...

Son olarak Göztepe-Altay arasında oynanan maçta çıkan olaylara da yorumda bulunan Ali Koç, "Televizyondan izledik. Sosyal medyada çıkanlar yürek yakıcı. Türk futboluna, Göztepe ve Altay'a geçmiş olsun. Olay çok ciddi. Emir Ortakaya'mız orada, onu seyrediyorduk, dolayısıyla gördük. Sosyal medyayı görünce olayın nasıl başladığını daha iyi gördük. İşin neresinden bakarsanız bakın vahim ve acı. Türk futbolunun marka değerinden bahsediyoruz, acı konulardan biri de bu. Bunun gibi olaylara tekrar tanık olmayız. Türk futboluna geçmiş olsun ama cezalandırılması lazım. Geçen sene de olay oldu, bu sene de oldu. Geçen sene 5 bin kişi sahaya girdi. Kuralları uygulayacaksınız. Sadece merdiven boşluklarından ceza yazmakla olmuyor. Bütün paydaşların omuz omuza verip bu olayları temizlememiz gerekiyor." diyerek sözlerini noktaladı.