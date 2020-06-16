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    Ali Koç'tan Muslera'ya geçmiş olsun ziyareti

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, apandisit ameliyat olan Kruse ile Ç.Rizespor maçında ayağı kırılan Muslera'yı hastanede ziyaret etti.
    • İHA
    • 16.06.2020 - 12:39
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    Ali Koç'tan Muslera'ya geçmiş olsun ziyareti

    Geçtiğimiz günlerde beyin ameliyatı olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i yalnız bırakmayan Ali Koç, Muslera'yı da unutmadı.

    Dün akşam aniden apandisit ameliyatına alınan Max Kruse’yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Koç, Alman futbolcunun son durumu hakkında doktorlardan bilgi aldıktan sonra Muslera'nın yanına gitti.

    MUSLERA'YI DA UNUTMADI

    Koç, bu sabah sağ kaval kemiğindeki iki kırık nedeniyle aynı hastanede operasyon geçiren Uruguaylı kaleciye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

    Ali Koç, Muslera'yı hastanede ziyaret etti - İZLE

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