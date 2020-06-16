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- Ali Koç'tan Muslera'ya geçmiş olsun ziyareti
Ali Koç'tan Muslera'ya geçmiş olsun ziyareti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, apandisit ameliyat olan Kruse ile Ç.Rizespor maçında ayağı kırılan Muslera'yı hastanede ziyaret etti.
- İHA
- 16.06.2020 - 12:39
Geçtiğimiz günlerde beyin ameliyatı olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i yalnız bırakmayan Ali Koç, Muslera'yı da unutmadı.
Dün akşam aniden apandisit ameliyatına alınan Max Kruse’yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Koç, Alman futbolcunun son durumu hakkında doktorlardan bilgi aldıktan sonra Muslera'nın yanına gitti.
MUSLERA'YI DA UNUTMADI
Koç, bu sabah sağ kaval kemiğindeki iki kırık nedeniyle aynı hastanede operasyon geçiren Uruguaylı kaleciye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Ali Koç, Muslera'yı hastanede ziyaret etti - İZLE