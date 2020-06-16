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Ali Koç'tan Muslera'ya geçmiş olsun ziyareti

Ali Koç'tan Muslera'ya geçmiş olsun ziyareti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, apandisit ameliyat olan Kruse ile Ç.Rizespor maçında ayağı kırılan Muslera'yı hastanede ziyaret etti.