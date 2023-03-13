Ali Koç'tan Sevilla maçı öncesi prim müjdesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2-0 mağlup olunan Sevilla'ya karşı oynanacak rövanş maçı öncesinde takımla bir araya geldi. Başkan, Sevilla'yı elemeleri halinde takıma prim dağıtacağını açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya deplasmanda 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, tur ümidini korumaya devam ediyor.

Fenerbahçe ilk maçı 2-0 kaybederken teknik direktör Jesus'un da mayıs ayında görevi bırakacağına dair iddialar ve haberler gündeme bomba gibi düşmüştü.

Tüm bunlar yaşanırken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus, teknik heyet ve futbolcuların moral yemeğinde bir araya geldikleri öğrenildi.

Son derece olumlu havada geçen yemekte, sarı-lacivertli futbolcular moral ve özgüven depoladı.

"Sevilla'yı eleyin prim vereceğim"

Başkan Ali Koç da yemekte Sevilla rövanşının takım ve camia için çok önemli olduğu takıma olan güvenini ifade etti.

Bu arada sarı-lacivertli yönetiminin, Sevilla karşısında turun geçilmesi durumunda takıma özel prim vermeyi düşündüğü de gelen haberler arasında.