Ali Koç'tan şike kumpası sözleri

Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç, seçim öncesinde 3 Temmuz sürecine vurgu yapan değerlendirmeler yaptı. Koç, "Federasyona dava açacağız" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı canlı yayında önemli ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE AKLANDI"

3 Temmuz sürecinde haklı olduklarını ve kazandıklarını ifade eden Koç, "3 Temmuz'un maddi ve manevi kulübümüze zararı oldu. Kumpas davasında yüzlerce, binlerce yıl ceza verildi. Fenerbahçe Spor Kulübü, halka açık bir kulüp olarak bunun hesabını sormak zorunda. Ağustos ayına kadar süremiz var, ağustosa kadar dava açmak zorundaydık. TFF'ye karşı dava açacağız. Fenerbahçe, bugün gelinen noktada bu işe sadece takım renkleri gözünden bakanların dışında çok büyük saygı aldı. Fenerbahçe aklandı." dedi.

"FENERBAHÇE BU İŞTEN ÇOK ZARAR GÖRDÜ"

Yapılanların hesabının sorulacağına değinen Fenerbahçe'nin 1 numarası, "Bunun hesabını sormamak, yönetimsel sorumsuzluğa, görevi kötüye kullanmaya girer. Bunun mücadelesini vereceğiz. Fenerbahçe son derece hukuksuz şekilde yargılandı. Bizim hakkımız yendi. Biz hakkımızı savunacağız. Fenerbahçe'nin hedef alınması, sahip olduğu değerler nedeniyledir. Biz sportif ve finansal olarak rakiplerimizin fersah fersah ötesindeydik. Bizim rakamsal olarak bir zararımız var, bir de rakamlarla söylenemeyecek zararlarımız var. Marka ve itibarımıza zarar verildi. Fenerbahçe bu işten çok zarar gördü." şeklinde konuştu.

"SAVCI ŞAKA YAPIYOR SANDIK"

Ali Koç'un FOX TV'de söylediklerinden diğer önemli noktalar şöyle:

"Konunun savcısı o dönem, biz ilk gittiğimizde, Nihat Bey de vardı. Savcı beyle konuşurken bu konuyu, 'Eskişehir maçında kesin şike yaptınız. Hoca, Alex'i tutmadı, kanatları boş bıraktı' dedi. Şaka yapıyor zannettik. 'Siz çok şanssızsınız, şampiyonluğa oynamasanız sizin üstünüze gitmeyecektik.' dedi. Garip bir ortam. Fenerbahçe bir tanesi. Bir sürü kurum bunların gazabına uğradı. Fenerbahçe dik durdu. İlk direnen Fenerbahçe'ydi. Muvaffak oldu. Fenerbahçe dışındaki çok büyük kitlelerin saygısını kazandı. Allah hiçbir kulübe, kuruma bunu göstermesin. Fenerbahçe'nin gördüğü zararlar nedeniyle helalleşilmesi lazım, bunun altını çiziyorum. Tüzel kişiliklere tazminat davası olacak. Özel kişilerin kim olacağına hukukçular karar verecek."