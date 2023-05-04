Ali Koç'un Arda Güler'den talebi: Şampiyon olmadan gitme

Fenerbahçe'nin yetenekli genci Arda Güler, Avrupa'da birçok kulübü de peşine takmış durumda.

Sarı-lacivertlilerin büyük şeyler beklediği 18 yaşındaki oyuncu, Avrupa'da oynamanın da hayalini kuruyor.

Ajax'ın teklifine oldukça sıcak bakan Arda, kendisini geliştirmenin yolunu da Hollandalı kulüpte görüyor.

Bu gelişmelerin ardından başkan Ali Koç da Arda Güler ve ailesiyle görüşme yaparak oyuncunun şampiyonluk yaşamasının ardından takımdan ayrılması gerektiğini söylediği öğrenildi.

Güler Ailesi'yle görüşen Fenerbahçe'nin bir numarası, şu ifadeleri kullandı:

"İsteyen takımlar var bu normal ancak Fenerbahçe olarak ondan çok şey bekliyoruz. Bizdeki misyonunu henüz tamamlamadı. Şampiyonluk yaşamadan Avrupa'ya gitmemeli."