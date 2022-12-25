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- Ali Koç'un Trabzonspor kutlamalarındaki keyifli halleri
Ali Koç'un Trabzonspor kutlamalarındaki keyifli halleri
- Haber Merkezi
- 25.12.2022 - 13:21
- Güncelleme : 25.12.2022 - 13:33
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, sahasında yenilmezlik serisini 36 maça çıkarırken, şampiyonlukta da iddiasını ortaya koydu.
Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Gomez, 90+10. dakikada Trezeguet attı. Karadeniz ekibi, puanını 26'ya yükseltirken haftaya 29 puanla lider giren rakibi ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.
Trabzonsporlu futbolcular, karşılaşmanın bitiminin ardından taraftarlarıyla galibiyeti kutladı.
Bordo-mavili oyuncular, orta alanda toplanarak sevinç yaşadıktan sonra kolbastı oynayarak galibiyetin keyfini çıkardı.
Ali Koç gülerek izledi
Maçın tribünden takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da galibiyeti kutlayan Trabzonsporlu taraftarların arasında kaldı.
Sevinç gösterilerini izleyen Ali Koç'un keyifli halleri dikkat çekti. Fenerbahçe taraftarları da sosyal medyadan başkanın gülmesine tepki gösterdi.
Ali Koç'un Trabzonspor kutlamalarındaki keyifli halleri ViDEO