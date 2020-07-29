Ali Sami Yen kabri başında anıldı

Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 69. yıl dönümünde Feriköy’deki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Galatasaray yönetimi, Ali Sami Yen'i unutmadı...

Ali Sami Yen’in Feriköy Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik ve divan kurulu üyeleri katıldı.

SEBA'NIN MEZARI DA ZİYARET EDİLDİ

Sarı-kırmızılı yöneticiler daha sonra Beşiktaş’ın merhum başkanlarından Süleyman Seba’nın da mezarını ziyaret ederek, dua etti.