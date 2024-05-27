Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde ilk kupayı kadın takımı kaldırdı Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, kupasını Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düzenlenen görkemli törenle kaldırdı.

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Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, üstü açık otobüs ve taraftar konvoyu ile kupasına kavuşmak için Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne hareket etti.

Galatasaray Lisesi’nde toplanan sarı-kırmızılı oyuncular, teknik heyet ve yöneticiler, burada çocuklarla bir araya geldi.

Takım, stadyuma konvoy eşliğinde geldi

Sarı-kırmızılı taraftarlar, oyuncuların bulunduğu otobüsün etrafını yol boyunca sararken tezahüratlarla şampiyonluğu futbolcularla beraber kutladı.

Stada doğru yola çıkan sarı-kırmızılı oyuncuların otobüsü, lisenin önünden kalktıktan sonra Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi'nden geçerek Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne ulaştı.

İlk kupayı kadın takımı kaldırdı

Takımın stadyuma gelmesinin ardından organizasyon çeşitli gösterilerle başladı.

Tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftarların büyük coşku yaşadığı etkinlikle ilk olarak Kadın Futbol Süper Ligi'nde zafere ulaşan Galatasaray, kupasına kavuştu.

Kadın takımı, tarihinde kazandığı ilk kupayı büyük bir sevinçle havaya kaldırdı.