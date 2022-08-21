Ali Şansalan'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Ümraniye - Galatasaray maçında bir pozisyonda Kerem Aktürkoğlu ile Ali Şansalan arasındaki diyaloga hakem Şansalan açıklık getirdi.

Süper Lig'in 3. haftası açılış mücadelesinde Galatasaray ile Ümraniyespor, Atatatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi Bafetimbi Gomis'in golüyle 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Mücadelede en çok konuşulan pozisyonlardan biri de hakem Ali Şansalan'ın Kerem Aktürkoğlu'na "Bravo Kerem" demesi oldu.

"Kendini yere bırakabilirdi"

Ali Şansalan yaşanan pozisyona açıklık getirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Evet, 'Bravo Kerem' dedim. O anda topla giderken bir müdahale aldı. Bu müdahale sonucunda kendisini yere bırakabilirdi fakat bırakmayıp oyunun devam etmesini sağladı. Ben de bu hareketine 'Bravo Kerem' dedim."