Alioski, bireysel çalışmalara başladı

Fenerbahçe'nin Kuzey Makedonyalı futbolcusu Ezgjan Alioski, takımdan ayrı olarak bireysel saha çalışmalarına başladı.

Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor. Hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam eden sarı-lacivertlilerde Ezgjan Alioski, bireysel saha çalışmalarına başladı.

Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi

Kulüpten yapılan açıklamada, Jorge Jesus yönetimindeki antrenmanın salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladığı, sonrasında sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam ettiği ve hücum organizasyonları çalışıldığı aktarıldı. Antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı belirtildi.

Tedavisinin 2-3 hafta süreceği belitilmişti

Fenerbahçe'den daha önce yapılan açıklamada antrenmanda yaşadığı kasık ağrısı nedeniyle çekilen MR’ında 2. derece zorlanma tespit edilen Ezgjan Alioski'nin tedavisinin 2-3 hafta süreceği ifade edilmişti.