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    Alioski, bireysel çalışmalara başladı

    Fenerbahçe'nin Kuzey Makedonyalı futbolcusu Ezgjan Alioski, takımdan ayrı olarak bireysel saha çalışmalarına başladı.
    • 18.12.2022 - 15:49
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    Alioski, bireysel çalışmalara başladı

    Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor. Hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam eden sarı-lacivertlilerde Ezgjan Alioski, bireysel saha çalışmalarına başladı.

    Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi

    Kulüpten yapılan açıklamada, Jorge Jesus yönetimindeki antrenmanın salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladığı, sonrasında sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam ettiği ve hücum organizasyonları çalışıldığı aktarıldı. Antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı belirtildi.

    Alioski, bireysel çalışmalara başladı #1

    Tedavisinin 2-3 hafta süreceği belitilmişti

    Fenerbahçe'den daha önce yapılan açıklamada antrenmanda yaşadığı kasık ağrısı nedeniyle çekilen MR’ında 2. derece zorlanma tespit edilen Ezgjan Alioski'nin tedavisinin 2-3 hafta süreceği ifade edilmişti.

    Alioski, bireysel çalışmalara başladı #2


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