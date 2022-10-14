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    Alioski'nin ilk asisti Güney Kıbrıs'ta

    Fenerbahçe'nin Kuzey Makedonyalı sol beki Ezgjan Alioski, AEK Larnaca karşısında Joao Pedro'ya verdiği gol pasıyla Fenerbahçe kariyerindeki ilk asistini yapmış oldu.
    • 14.10.2022 - 10:11
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    Alioski'nin ilk asisti Güney Kıbrıs'ta

    Fenerbahçe'nin Al Ahli'den kiraladığı Ezgjan Alioski, sarı-lacivertli forma ile ilk asistini yaptı.

    AEK Larnaca deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 16'da sol kanattan içeri sert bir muz orta kesti. Joao Pedro topu tamamlayarak ağları havalandırdı.

    İlk golünü de Adana Demir'e atmıştı

    Ezgjan Alioski, Süper Lig'de forma giydiği ilk maçta Adana Demirspor'a golünü atmıştı.

    Alioski nin ilk asisti Güney Kıbrıs ta #1


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