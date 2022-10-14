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- Alioski'nin ilk asisti Güney Kıbrıs'ta
Alioski'nin ilk asisti Güney Kıbrıs'ta
Fenerbahçe'nin Kuzey Makedonyalı sol beki Ezgjan Alioski, AEK Larnaca karşısında Joao Pedro'ya verdiği gol pasıyla Fenerbahçe kariyerindeki ilk asistini yapmış oldu.
- 14.10.2022 - 10:11
Fenerbahçe'nin Al Ahli'den kiraladığı Ezgjan Alioski, sarı-lacivertli forma ile ilk asistini yaptı.
AEK Larnaca deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 16'da sol kanattan içeri sert bir muz orta kesti. Joao Pedro topu tamamlayarak ağları havalandırdı.
İlk golünü de Adana Demir'e atmıştı
Ezgjan Alioski, Süper Lig'de forma giydiği ilk maçta Adana Demirspor'a golünü atmıştı.