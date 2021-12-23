Euro
13.2664
-4.15%
Dolar
11.6615
-4.33%
Altın
677.1180
-4.33%
Borsa
1,842.79
2.14%
Bitcoin
591.493
-9.66%
BTXN Coin
38.03
-4.30%
1ºC
İstanbul
Çok bulutlu 1 C

    Alişan'dan Ali Koç'a tepki: İstifa edin

    Karagümrük beraberliği sonrasında sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyadan takıma ve Başkan Ali Koç'a tepki gösterirken, bir paylaşım da şarkıcı Alişan'dan geldi.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2021 - 09:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Alişan'dan Ali Koç'a tepki: İstifa edin

    Süper Lig 'in 18. haftasında yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynayan Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalan ve 3 maçtır kazanamayan Fenerbahçe'nin lider Trabzonspor 'la puan farkı 16'ya çıktı.

    Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyadan hem takıma hem de Başkan Ali Koç'a tepki gösterirken, koyu Fenerbahçeliliğiyle bilinen şarkıcı Alişan da sarı-lacivertilerin patronuna attığı tweetle tepki gösterdi.

    Alişan dan Ali Koç a tepki: İstifa edin #1

    "BİTİRDİN BİZİ"

    Ünlü sanatçı, "Biz seni Fenerbahçe’yi uçurucaksın diye destekledik. Yeni bir vizyon getireceksin diye, en önemlisi şampiyon yapacaksın diye destekledik. Sen 4 senede bırak vizyonu bitirdin bizi bitirdin. Gerçekten güzel bir şey yapmak istiyorsan olmuyor, yapamıyoruz, beceremedik diyin ve istifa edin..." ifadelerini kullandı.

    İşte Alişan'ın attığı o tweet:

    Alişan dan Ali Koç a tepki: İstifa edin #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir