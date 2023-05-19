Alper Potuk: Rizespor'u yeniden Süper Lig'e çıkartacağız Rizespor'un tecrübeli futbolcusu Alper Potuk, takımının Süper Lig'e yükselme maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Alper, "Takımda kalırken ana hedefimiz Rizespor'u yeniden hak ettiği yere çıkarmaktı. İnşallah bu hafta Rizespor'u yeniden Süper Lig'e çıkartacağız" dedi.

AA

1. Lig'in son haftasında 21 Mayıs Pazar günü Altınordu'yu ağırlayacak Çaykur Rizespor, kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında alacağı en az beraberlikle Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşmada, Süper Lig yolunda en az 1 puana ihtiyacı bulunan Rize ekibi, lige tutunabilmek için kazanması gereken İzmir temsilcisi karşısında mücadele edecek.

Rizespor, berabere kalması halinde doğrudan Süper Lig'de

Ligde 67 puanla 2. sırada yer alan yeşil-mavililer, berabere kalmaları halinde en yakın rakibi Pendikspor'un maç sonucunu beklemeden Samsunspor'un ardından Süper Lig'e doğrudan yükselecek.

34 puanla 16. sırada bulunan Altınordu ise Rize deplasmanında galibiyet dışındaki her sonuçta küme düşüyor. Kırmızı-lacivertliler, kazanmaları halinde de ligde kalmak için Gençlerbirliği ve Erzurumspor FK'nin kaybetmesini bekleyecek.

"Çok dramatik bir maç olacak hafta sonu"

Karadeniz ekibinin orta saha oyuncusu Alper Potuk, AA muhabirine, zorlu yarışta son haftaya geldiklerini söyledi.

Takımın geçen sezon Süper Lig'den düştüğünü anımsatan Potuk, kalan oyuncuların takımı yeniden Süper Lig'e taşımak için sezon başında birbirlerine söz verdiğini anlattı.

Potuk, ana hedefin Süper Lig'e yükselmek olduğunu vurgulayarak, şunları dedi:

"Son maçımız kaldı. Çok dramatik bir maç olacak hafta sonu. İki takım için de zor. Altınordu ülkemizin önemli kulüplerinden. Altyapıya, Türk oyuncuya çok önem veren bir kulüp ama taraftarımızın önünde hedefe ulaşmak istiyoruz."

"Pendikspor maçında işi bitirebilirdik"

Süper Lig'e yükselme adına ellerine önemli fırsatlar geçtiğini ifade eden 32 yaşındaki oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pendikspor maçında işi bitirebilirdik. Aradaki puan farkını koruyabilir veya açabilirdik. Puan farkı açık olurdu. Bir hafta sonrasında şampiyonluğu ilan ederdik. Olmadı. Şampiyonluk hikayesine girebilecek en önemli maç. İleride 10-20 sene sonra herkese anlatabileceğimiz bir maç. 3-2 yakalıyoruz ve üst üste 2 penaltı kaçırıyoruz. Çok değişik bir maç oldu. Hayatımda böyle bir maç oynamamıştım. Şampiyonluğun hikayesinde anlatılan maçlardan olacak."

"Göztepe deplasmanında rakiplerimizin çoğu kaybetti"

Alper Potuk, son oynadıkları Göztepe maçında son saniyede alınan bir puanın çok değerli olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Göztepe deplasmanında rakiplerimizin çoğu kaybetti. 3-1'den sonra 3-3'ü yakalamak moralimizi yükseltti."

"Rizespor'u yeniden Süper Lig'e çıkartacağız"

Fenerbahçe'de oynadığı ilk sezonda şampiyonluk sevinci yaşadığını dile getiren deneyimli oyuncu, Çaykur Rizespor'da da pazar günü Süper Lig'e yükselmeyi kutlamayı temenni etti.

Potuk, Çaykur Rizespor camiasına küme düşme üzüntüsünü yaşatan kadroda olmanın üzerinde ağırlık oluşturduğuna işaret ederek, şu şekilde konuştu:

"Takımda kalırken ana hedefimiz Çaykur Rizespor'u yeniden hak ettiği yere çıkarmaktı. Geçen seneden kalan bütün oyuncular aynı duygu içerisindeydi. İnşallah bu hafta Çaykur Rizespor'u yeniden Süper Lig'e çıkartacağız."

"Hepimizin içinde pozitif enerji var"

Altınordu maçında taraftarlarına çok iş düştüğünü vurgulayan Potuk, şu değerlendirmede bulundu:

"Sezon başında iyi futbol ortaya koyamadığımız için seyirci bize küskündü. Dolu tribünlere oynayamadık. Son haftalarda çok iyi seyirciye oynuyoruz. İnşallah pazar günü geçmişi unutturup, onlarla mutluluk yaşarız. Beraber kutlamalar yaparız. Hepimizin içinde pozitif enerji var. İnşallah pazar günü bu enerjiyi taraftarlarımız ile birleştirip maçı kazanırız."

"Her şeyi unutup takımı 90 dakika desteklesinler"

Taraftarların geride kalan bölümü unutup, Altınordu maçına odaklanmasını isteyen Alper Potuk, sözlerini şöyle tamamladı: