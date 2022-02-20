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    Altay Başkanı Ekmekçioğlu: Artık bıçak kemiğe dayandı

    Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Beşiktaş maçının VAR hakemlerine tepki gösterdi.
    • İHA
    • 20.02.2022 - 04:07
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    Altay Başkanı Ekmekçioğlu: Artık bıçak kemiğe dayandı

    Spor Toto Süper Lig’in 26. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında ağırladığı Altay'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, VAR hakemlerine büyük tepki gösterdi.

    "HİÇBİR MANTIK KABUL EDEMEZ"

    Geçen haftaki Çaykur Rizespor maçında Fabricio’nun ceza sahasındaki karambolde Zeki Yıldırım’a yaptığı hareketin net penaltı olduğunu hatırlatan Başkan Ekmekçioğlu, "Bu kez de Beşiktaş maçının uzatma dakikalarında Martin Rodriguez’in çalımında Beşiktaşlı futbolcu yerde topu elle kesti. Biz iki haftada iki pozisyonu da tribünden net gördük, geçen hafta yayıncı kuruluştaki programda Lale Orta, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım, Fabricio’nun hareketinin tartışmasız penaltı olduğunu ifade etti. VAR zaten böyle pozisyonlarda hakeme yardımcı olmak için var. İki kritik bir maçta ve bu kadar önemli pozisyonlarda VAR devreye girerek net penaltıyı hakeme her açıdan göstermesi ve kararda aktif rol oynaması gerekirdi. Diğer yandan hakem Volkan Bayarslan’ın böylesine önemli bir karar için izlemeye bile gitmemesini hiç bir mantık kabul edemez" diye konuştu.

    Altay Başkanı Ekmekçioğlu: Artık bıçak kemiğe dayandı #1

    "NET OLAN HER HATALI KARAR, ALEYHİMİZE VERİLİYOR"

    Benzer durumun Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası’nda Rosier’in Naderi’ye ceza sahasında yaptığı harekette de yaşandığını ifade eden Özgür Ekmekçioğlu, "Bazı pozisyonlar tartışılabilir. Ancak tüm Türkiye aynı kararda birleşiyorsa artık bunun farklı bir yorumu olamaz. En çok üzüldüğümüz konu ise net olan her hatalı kararın aleyhimize verilmesi" ifadelerine yer verdi.

    Altay Başkanı Ekmekçioğlu: Artık bıçak kemiğe dayandı #2


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