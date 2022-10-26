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    Altay Bayındır: Bu sefer Rennes'i yeneceğiz

    Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, Rennes karşısında galibiyete uzanan taraf olmak istediklerini söyledi.
    • 26.10.2022 - 09:57
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    Altay Bayındır: Bu sefer Rennes'i yeneceğiz

    Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, son dönemde kötü formu nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

    5-4 kazanılan Karagümrük maçında kendi taraftarının protesto etmesi, başarılı file bekçisinin moralini fazlasıyla bozmuştu. Ancak Jorge Jesus öğrencisine destek çıktı, ona olan güvenini her fırsatta tekrarladı.

    Arkadaşları da Altay'a moral vermek için ellerinden geleni yaptı. Kaptan, önce Ankaragücü ardından kritik Başakşehir maçlarında kalesini gole kapattı, önemli kurtarışlar yaptı. Performansını artırmaya başlayan Altay Bayındır, gözünü Rennes maçına çevirdi.

    "Bu kez kazanacağız"

    Milli file bekçisi, Başakşehir galibiyetiyle ligde zirveye çıktıklarını hatırlatarak, "Bu bize büyük moral verdi. Şimdi bu moralle Rennes maçına çıkacağız. Bizim için yine kritik bir sınav olacak ancak buna tamamen hazırız. Şu anda grubumuzda en avantajlı takım konumundayız. Rennes önünde taraftar desteğimiz de yine bizimle olacak. Deplasmanda rakibimizle 2-0 geriye düşmemize rağmen 2-2 berabere kalmıştık. Bu kez kazanacağız. Hepimizin buna inancı tam." diye konuştu.

    Altay Bayındır: Bu sefer Rennes i yeneceğiz #1


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