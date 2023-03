Altay Bayındır: Her maç çok önemli

Fenerbahçe kaptanı Altay Bayındır, FB TV’de yayınlanan Günün Röportajı programında açıklamalarda bulundu. Genç file bekçisi, derbi karşılaşması öncesi takımdaki son durumu aktardı.

Altay Bayındır, derbi maçına hazırlandıklarını söyledi.

“Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Milli takım arası vardı. 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldık. İkinci maçta iyi bir rakiple oynadık. O seviyede her takım iyi oyunculardan kurulmuş oluyor. Aradan sonra tekrar döndük. Özledik. Hafta sonu oynayacağımız derbi maçının hazırlıklarını yapıyoruz. Hocamız da toplantıda belirtti. Bizim için hiçbir maçın bir diğerinden farkı yok. Bu süreçte her maçın önemi final niteliğinde. Her maç çok önemli, iyi konsantre oluyoruz, iyi çalışıyoruz."

Altay, derbinin havasının farklı olduğunu belirtti.

"Her maçı maçtan önce kafamızda oynayarak, teknik ve taktik anlamda gerekli her şeyi konuşarak ilerliyoruz. Maçların takımlara göre ayrımı yok. Tabii ki derbinin havası ne olursa olsun daha farklıdır; hem taraftarlarımızın hem de herkesin gözünde. Biz profesyonel oyuncular için her maç çok önemli ve değerli. Bunun bilincindeyiz. Her maçın zorluğu ayrı. Bizim için en alt sırada oynayan takım ya da en üst sırada olan takım ya da orta sıradaki takımın birbirinden farkı olmaz."