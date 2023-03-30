Altay Bayındır: Her maç çok önemli Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, Beşiktaş maçı öncesinde, "Her hafta olduğu gibi çok önemli bir maça çıkacağız Taraftarlarımızın da bize maçın sonuna kadar destek vermelerini istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe kaptanı Altay Bayındır, FB TV’de yayınlanan Günün Röportajı programında açıklamalarda bulundu. Genç file bekçisi, derbi karşılaşması öncesi takımdaki son durumu aktardı.

"Her maç çok önemli"

Altay Bayındır, derbi maçına hazırlandıklarını söyledi.

“Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Milli takım arası vardı. 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldık. İkinci maçta iyi bir rakiple oynadık. O seviyede her takım iyi oyunculardan kurulmuş oluyor. Aradan sonra tekrar döndük. Özledik. Hafta sonu oynayacağımız derbi maçının hazırlıklarını yapıyoruz. Hocamız da toplantıda belirtti. Bizim için hiçbir maçın bir diğerinden farkı yok. Bu süreçte her maçın önemi final niteliğinde. Her maç çok önemli, iyi konsantre oluyoruz, iyi çalışıyoruz."

"Maçların takımlara göre ayrımı yok"

Altay, derbinin havasının farklı olduğunu belirtti.

"Her maçı maçtan önce kafamızda oynayarak, teknik ve taktik anlamda gerekli her şeyi konuşarak ilerliyoruz. Maçların takımlara göre ayrımı yok. Tabii ki derbinin havası ne olursa olsun daha farklıdır; hem taraftarlarımızın hem de herkesin gözünde. Biz profesyonel oyuncular için her maç çok önemli ve değerli. Bunun bilincindeyiz. Her maçın zorluğu ayrı. Bizim için en alt sırada oynayan takım ya da en üst sırada olan takım ya da orta sıradaki takımın birbirinden farkı olmaz."

"Bu seviyede oynanan her maç iyi konsantre olunması, iyi odaklanılması gereken düzeydeler. Biz de bunu yapıyoruz. İnşallah Alanya’dan aldığımız gibi buradan da galibiyet sonucuyla ayrılırız."

"Çok iyi bir havadayız"

Takımın çok iyi bir havada olduğunu söyleyen Altay, şu açıklamayı yaptı:

"İyi bir şekilde gidiyoruz. Moral bir oyuncunun özgüveninin yüksek olması için çok önemli. Kazanmak çok önemli. Kazanınca özgüvenin artıyor, takımın mutluluğu, bir sonraki maça bakış açısı, hafta içi antrenmanları… Profesyonel oyuncuların kazansalar da kaybetseler de bakış açısı değişmeksizin her zaman sahada iyi konsantre olarak mücadele vermeleri, antrenmanlarını yapmaları ve bir sonraki maça odaklanmaları gerekiyor. Biz de bunu yapıyoruz."

"Çok iyi bir havadayız. Takım içinde herkes mutlu, neşeli, pozitif. Elimizden geleni son ana kadar bu maçtan sonrası için de yapacağız, birlikte mücadelemizi devam ettireceğiz. İnşallah sonu güzel olur."

"Takımdaşlığımız gayet iyi"

Herkesin pozitif ve neşeli olduğunu aktaran Altay açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Milli ara birbirimizi özlememize vesile oldu. Güzel bir arkadaşlığımız var. Herkes pozitif, birbiriyle konuşur. Herkes pozitif neşesini ve enerjisini takıma yansıtır. Bu her takımda oluşturulması istenen bir havadır. Çok şükür ki biz bu havayı yakaladık. En büyük başarılar zaten en güzel arkadaşlıklardan gelir, arkadaşın için mücadele verirsin. Hep pozitif düşünürsün takım için ve onun için. Ya da onun yaptığı bir hatayı telafi etmek için mücadele edersin. Bunlar çok önemli şeyler, bir takımın olmazsa olmaz parçaları. Şu anda takımımızda mevcut durumda bunu yaşayabildiğimiz için çok mutluyum."

"Herkes pozitif ve neşeli. Takımdaşlığımız gayet iyi. Önemli olan tabii ki bunları pozitif anamda sahaya yansıtmak. Herkes iyi konsantre olduğunda, herkes bakış açısını tek yöne çevirdiğinde zaten güzel sonuçlar aldık. Güzel sonuçlar nasıl alınır bunu biliyoruz. Bu yüzden bu birlikteliğimiz her zaman iyi ve daha iyi olarak devam ediyor. İnşallah pazar günü de bu enerjimizi taraftarlarımızla beraber sahaya yansıtırsak iyi bir şekilde ayrılacağımızı düşünüyorum."

"Hafta sonuna iyi hazırlanarak güzel bir şekilde maçımıza çıkacağız"

Genç kaleci, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Her maçın önemi ve kazandığı zaman gelen kazançlar, özgüven, puan anlamında çok büyük oluyor. Enerjisi de çok fazla oluyor. Biz de bu enerjinin neler getirdiğini bildiğimiz için hafta sonu elimizden geleni yapacağız. Tabii ki bu maçların değeri, getirdikleri daha farklı bir özgüven veriyor, daha iyi hissediyorsun. Ama hiçbir zaman da ne olursa olsun rehavete kapılmamak lazım. İyi bir gidişat yakaladık ama her maç kritik ve önemli."

"Bir hafta kazanıyorsun ve ondan sonraki hafta kazandığın maç geride kaldı. Ertesi gün antrenmana geldiğinde tamamen önündeki maça odaklanmış şekilde oynaman gerekiyor çünkü kazanarak gittiğin zaman o motivasyon ve odağı kaybettiğin zaman ve diğer maça yansıtamadığın zaman yer yer problemler yaşayabiliyorsun. Bunun önüne geçmek adına odağımızı yüksek tutup, iyi konsantre olup hafta sonuna iyi hazırlanarak güzel bir şekilde maçımıza çıkacağız."

"Her maçın hazırlığı benim için aynı"

Her maça aynı şekilde hazırlandığını ifade eden Altay Bayındır, şunları söyledi:

"Her maçın hazırlığı benim için aynı. Bazı maçların enerjisi daha farklı oluyor. Zaten sahaya giderken motivasyonunu, farklı hazırlıklarını sergilememiş olsan da sahaya giderken ya da sahaya ilk adımını attığında gelen coşku seni odak noktana hemen itiyor. Bende derbilere hazırlanırken herhangi bir değişiklik olmuyor. Her maçta bir hazırlığım tabii ki oluyor. Kendime göre hazırlıklarım oluyor. Maçtan önce, toplantıdan önce maçı sürekli düşünürüm, sürekli maçı oynarım neler olabilir diye. Maç anında sahaya çıktığın zaman dışarıdan bazı kolay gözüken şeyler saha içinde bambaşka olabiliyor."

"Bazen istediğin gibi gitmeyebiliyor, bazen geri düşebiliyorsun ya da öne geçtiğinde onu korumak… Hepsi farklı şeyler. Ben kesinlikle çok iyi, sağlam bir mental gücün olması gerektiğine inanıyorum. Gidişat neyi gösterirse göstersin rehavete kapılma yaşamadan sahada maçın son düdüğüne kadar aynı konsantrasyonda ve odak noktasında kalabilmek çok önemli profesyonel bir sporcu için."

"Benim her zaman bakış açım bu. Sadece maçlardan önce maçı oynarım, düşünürüm. Hatta bazen maçı yazarım. Olabilecek şeyleri vs. Evde de kalın bir dosyam vardır, bütün maçların tarihlerinin yer aldığı. Zaten rakip takımın sistemiyle alakalı hep izliyoruz neler yaptıklarını, oyun sistemlerini. Bu tarz hazırlıklarım var."

"Futbol, sadece futbol değil"

Futbolun sadece futbol olmadığını belirten Bayındır, şu açıklamayı yaptı:

"Kayseri deplasmanında yaşananlar anlıktı. Arkadan gelen konuşmalardı, depremden sonraydı ve hepimiz, ülkece hassasız ki depremzede kardeşlerimizle görüştük, konuştuk… Aslında hayatta daha değerli, daha önemli farklı şeyler de var. Bir insanın yaşamı, hayatı!"

"Yani çok daha farklı değer verilmesi gereken şeyler var ve insanlar bazı şeyleri kaybettiğinde değil de elindeyken değerini bildiğinde elindeki şeyler her zaman daha güzel oluyor. Böyle bir dönemi geride bırakıp Kayseri’ye gittiğimizde ki biz her maçta birçok şey duyuyoruz. Bakış açısını bilemiyorum; rekabet, rakip takım… Evet, kazanmak ama olay bu değil. Bazen öyle bir seviyede oluyor ki olay insanlıktan tamamen çıkmış hal alıyor. Futbol, sadece futbol değil. Daha farklı bir konsept ve bakış açısı çok farklı, özellikle de bizim ülkemizde bu çok farklı bir konseptte."

"Çok mutluyum, çok güzel bir süreç"

Sözleşmesinin uzatılması hakkında ise Altay Bayındır, şu görüşü paylaştı:

"Çok mutluyum. Bekliyordum açıkçası. Kesinlikle alakasız şeyler sürekli yazılıp çizilen şeyler oluyordu. Ben izlediğim ya da takip ettiğim için değil, bir ekip ilgileniyor ve bazı şeyleri benimle paylaşıyor. Oradan bildiğim kadarıyla konuşuyorum. Çünkü her şeyi takip edemeyiz. Her insanın fikir sahibi olup bildiği ya da bilmediği şeyler konusunda bir yorumda bulunmasından dolayı çok fazla takip edemiyorsun."

"Çok mutluyum, çok güzel bir süreç. Sözleşmemizi 4 yıl daha uzattık. Geride bıraktığım bir dört yıl var. Şu an dördüncü yılımın içerisindeyim. Acı tatlı çok şey yaşadım. Çok farklı hocalarla beraber çalıştım. Burası farklı bir dünya."

"Sevinci, hüznü, mutluluğu çok yukarıda yaşayan, çok hisli, çok duygulu… Benim bakış açım farklı yani pozitif anlamda farklı. Güzel bir bakış açım var. Ne olursa olsun ben olumsuzluk da yaşasam, eleştiri de alsam… burası benim için farklı bir bakış açısı, seviyorum. Ama bir takımın, bir camianın mutluluğu, başarısı için orayı kaosa sürüklemektense her zaman o kaostaki olayları çıkarıp pozitif anlamda bizim yapmamız gereken şeyler belli: çalışmak, sahaya çıkmak ve mücadele etmek!"

"Taraftarlarımızın bize maçın sonuna kadar destek vermelerini istiyoruz"

Taraftarların kendilerine destek olmalarını isteyen file bekçisi, şöyle konuştu:

"Her hafta olduğu gibi çok önemli bir maça çıkacağız. Taraftarlarımıza zaten stadı dolduracaklardır, bunu söylemeye gerek yok, her maçta geliyorlar. Ama bizler için en önemlisi gidişat ne olursa olsun hep beraber kalmak, maçın sonuna kadar birlikte herkesle omuz omuza mücadele vermek. Bizler sahada oyuncu grubu olarak pozitif anlamda elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Ama dediğim gibi maç içinde gidişat ne olursa olsun taraftarlarımızın da bize maçın sonuna kadar destek vermelerini istiyoruz."

"Oyuncular belki robot gibi gözükebilir ama oyuncular sahadayken bazı şeyleri duyabiliyor, hissedebiliyor ve pozitif anlamda bir değer, bir destek aldığı zaman da onu sahaya yansıtabiliyor. O yüzden benim taraftarlarımızdan ricam maçın sonuna kadar hep birlikte bizler sahada savaşacağız, onlar da tribünde ellerinden geldiğince bizi desteklesinler."