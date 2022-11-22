Altay Bayındır: Sezon sonu şampiyonluk yaşamak istiyoruz

Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır, iddialı açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, iddialı açıklamalarda bulundu.

Kaleci Altay, lige verilen arada dinlenme fırsatı bulduklarını söyledi. Tecrübeli eldiven, "Gerçekten yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Bundan şikayetçi değiliz. Başarı gelmesi için böyle olması gerek. Ancak bu ara nefes almamızı sağladı." dedi.

"Sezon sonu şampiyonluk yaşatmak istiyoruz"

Altay, "Çıkışımızı milli maçlardan sonra da devam ettirip sezon sonunda taraftarımıza o çok özlediği şampiyonluğu yaşatmak istiyoruz." diye konuştu.