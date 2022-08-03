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    Altay Bayındır, Slovacko maçında yok

    Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçında yaşadığı diz travması nedeniyle sakatlanan Altay Bayındır'ın, Slovacko maçında oynayıp oynayamayacağı belli oldu.
    • 03.08.2022 - 11:13
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 12:01
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    Altay Bayındır, Slovacko maçında yok

    Dinamo Kiev ile oynanan maçta sakatlık geçiren Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki milli kalecisi Altay Bayındır'ın durumu belli oldu.

    Kiev maçının ardından Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre diz travması yaşadığı tespit edilen Altay Bayındır'ın, Slovacko ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında forma giymesi beklenmiyor.

    Kale Osman Ertuğrul'un

    Yoğun fikstürü de göz önüne alan teknik heyetin, Altay'ı bu maçta oynatıp daha uzun süre sahalardan uzak kalması riskini almak istemediği öğrenildi. Slovacko maçında Fenerbahçe kalesini, Osman Ertuğrul Çetin koruyacak.

    Altay Bayındır, Slovacko maçında yok #1


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