Altay Bayındır: Taraftarımız centilmenliği Kadıköy'de gösterir

Austria Wien deplasmanında göğsüne davul tokmağı atılan Altay Bayındır maç sonrası konuştu. "Futbolda böyle şeyler ne yazık ki olabiliyor" diyen başarılı eldiven taraftara da mesaj verdi.

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Avusturya'nın Austria Wien takımıyla karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertli ekip maçtan 2-0'lık galibiyet ile ayrılırken Altay Bayındır maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan başarılı file bekçisi karşılaşmayı şu sözlerle değerlendirdi: "İyi bir futbol oynadık, çalıştığımız şeyleri sahaya yansıttık. Kazandığımız için mutluyuz, avantajlı bir şekilde dönüyoruz. Her maça kazanma parolası ile çıkmamız gerekiyor. İnşallah önümüzdeki maç ve ondan sonraki maçta da güzel bir sonuç alırız."





"Futbolda böyle şeyler olabiliyor"

Mücadele sırasında Avusturya ekibinin tribünlerinden atılan tokmağın kendisine isabet etmesi hakkında ise Altay Bayındır, "Üzücü bir görüntü, Allah korusun gözüne gelse belki göremeyeceksin. Ufak tefek bir olay bir anda ciddi bir sorun haline gelebilir. Üzücü bir durum ama biz Fenerbahçe olarak burada yapılanları gördük. İçeride de centilmen bir şekilde nasıl davranılması gerektiğini insanlara gösterir bir vaziyette olmamız lazım. Futbolda böyle şeyler ne yazık ki olabiliyor." dedi.

Altay Bayındır'a tribünden davul tokmağı atıldı - İZLE