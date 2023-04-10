Altay Bayındır'dan Fatih Karagümrük maçında büyük hata! Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Fatih Karagümrük karşısında kritik bir hata yaptı. Bu hata sayesinde kırmızı-siyahlılar Ozdoev ile golü buldu.

Süper Lig'de 29. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bu maçın ilk yarısında sarı-lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır'dan büyük bir hata geldi.

Altay, topu sektirdi

Mücadelenin 24. dakikasında sağ kanattan içe kat eden Colley sol ayağıyla vuruşunu yaptı, Altay Bayındır topu sektirdi.

Daha sonra topu takip eden Ozdoev kale sahası içi sağ çaprazında dokunuşunu yaptı ve meşin yuvarlak Altay'ın solundan ağlara gitti.

Altay Bayındır, eleştirildi

Altay Bayındır golün ardından ofsayt itirazlarında bulundu. Kontrollerin ardından gol geçerli sayıldı. Bu arada Altay Bayındır hatası nedeniyle sosyal medyada ciddi şekilde eleştirildi.

Sezon başından bu yan bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen 24 yaşındaki file bekçisi, sezonun geçmiş döneminde de sıkça tepki görmüştü.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)