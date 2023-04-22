Altay Bayındır'ın ameliyat olma nedeni belli oldu Fenerbahçe Kaptanı Altay Bayındır, bel fıtığı için sezon bitmeden neden ameliyat kararı aldığını açıkladı. Sarı-lacivertli takımın kalecisi, "Fenerbahçe’ye zarar veremem. En doğrusu hemen ameliyat olmam dedim" ifadelerinde bulundu.

Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'nin kalecisi ve kaptanı Altay Bayındır geçtiğimiz günlerde bel fıtığı ameliyatı geçirdi.

25 yaşındaki futbolcu, sezon başından itibaren çektiği ağrılar nedeniyle maçlara iğne tedavisi olarak çıkıyordu. Ameliyat olma kararı alan milli kaleci, Süper Lig'de oynanan Başakşehir maçı öncesi tedavi oldu.

"Baskı beni çok olumsuz etkilemeye başladı"

Ameliyatı sonrasında teknik heyetle konuşan milli kaleci, şunları söyledi:

Fatih Karagümrük maçında çok zorlandım ve bu şekilde devam edemeyeceğimi, devam edersem takıma zarar vereceğimi anladım. Ben ağrılara dayanırım ama oluşan baskı beni çok olumsuz etkilemeye başladı. Böyle kritik viraja girilirken Fenerbahçe’ye zarar veremem. 'En doğrusu hemen ameliyat olmam' dedim"

40 maçta kaleyi korudu

SaIı gününden itibaren Can Bartu Spor Tesisleri'nde oturarak topla çalışmalara başlayacağı öğrenilen Altay Bayındır’ın cuma veya cumartesi günü de salonda idmanlarına başlayacağı belirtildi.

Geçtiğimiz haftalarda kulübü Fenerbahçe ile 30 Haziran 2027'ye kadar sürecek yeni sözleşme imzalayan milli kaleci, bu sezon Fenerbahçe forması ile 40 maça çıktı ve kalesinde 45 gol gördü.