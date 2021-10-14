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- Altay - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Altay - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 14.10.2021 - 20:10
Süper Lig'in yeni ekiplerinden birisi olan Altay, Mustafa Denizli yönetiminde başarısını sürdürmeye devam ediyor.
Milli takım arasının arasında lig yeniden başlarken, Altay sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
İki güçlü takım futbolseverlere seyrine doyulmaz bir karşılaşma izletmeye hazırlanıyor.
Maçı izlemek isteyen futbolseverler, "Altay - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki,Altay - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
ALTAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Altay - Fatih Karagümrük maçı 17 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
Bu heyecan dolu müsabaka İzmir'de, Bonova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak.
ALTAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?
Altay - Fatih Karagümrük maçı BeıN Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.