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Altay - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Altay - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ligin yeni ekiplerinden birisi olan Altay, Süper Lig'in 9. haftada sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlamaya hazırlanıyor. Peki, Altay - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?