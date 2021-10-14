Euro
10.6649
1.15%
Dolar
9.1851
1.18%
Altın
530.55
1.34%
Borsa
1.412
-0.13%
Bitcoin
522.552
1.31%
EXEN Coin
21.90
-2.96%
16ºC
İstanbul
Açık 16 C

    Altay - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Ligin yeni ekiplerinden birisi olan Altay, Süper Lig'in 9. haftada sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlamaya hazırlanıyor. Peki, Altay - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2021 - 20:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Altay - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Süper Lig'in yeni ekiplerinden birisi olan Altay, Mustafa Denizli yönetiminde başarısını sürdürmeye devam ediyor.

    Milli takım arasının arasında lig yeniden başlarken, Altay sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

    İki güçlü takım futbolseverlere seyrine doyulmaz bir karşılaşma izletmeye hazırlanıyor.

    Maçı izlemek isteyen futbolseverler, "Altay - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki,Altay - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

    ALTAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Altay - Fatih Karagümrük maçı 17 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

    Bu heyecan dolu müsabaka İzmir'de, Bonova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

    Altay - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    ALTAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

    Altay - Fatih Karagümrük maçı BeıN Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir