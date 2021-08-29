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    Altay-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Altay'a konuk oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2021 - 21:12
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    Altay-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Altay ile karşılaşacak.

    Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

    Altay - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    İLK 11'LER

    Altay: Cebrail, İbrahim, Björkander, Murat, Naderi, Poko, Thiam, Pinares, Kappel, Bamba

    Fenerbahçe: Altay, Nazım, Kim Min Jae, Szalai, Tisserand, Gustavo, Sosa, Ferdi, Osayi-Samuel, Muhammed, Valencia

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