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Altay-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Altay'a konuk oluyor.
- Haber Merkezi
- 29.08.2021 - 21:12
Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Altay ile karşılaşacak.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Altay - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
İLK 11'LER
Altay: Cebrail, İbrahim, Björkander, Murat, Naderi, Poko, Thiam, Pinares, Kappel, Bamba
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Kim Min Jae, Szalai, Tisserand, Gustavo, Sosa, Ferdi, Osayi-Samuel, Muhammed, Valencia